Бій Усика проти Верховена: які ціни на квитки та де їх купити

Усик і Верховен, гроші, боксерський ринг. Фото: Новини.LIVE, Reuters, Pexels

Фанатам, які захочуть потрапити на трибуни, щоб наживо побачити боксерський поєдинок між українським чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, доведеться викласти немаленькі гроші. Так, найдешевші квитки зараз коштують 2 100 фунтів (33 євро). Сам бій відбудеться за кілька тижнів — 23 травня поруч із пірамідами Гізи у Єгипті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на платформа для продажу квитків tazkarti.

Ціни на квитки на бій Усика на Верховена

Повідомляється, що найдорожчі місця на преміум‑трибуні коштують 5800 єгипетських фунтів (4060 гривень). За перебування на нижніх трибунах треба заплатити 3800 фунтів (2660 гривень), а найдоступнішими для любителів боксу є місця на верхніх трибунах — 2100 фунтів (1470 гривень).

Ціни на квитки на бій Усика з Верховеном. Скриншот: tazkarti

Детальніше про бій Усика та Верховена

Попри те, що у Ріко Верховена досить багата кар’єра у спорті, він практично не має досвіду у великому боксі. Єдиний наразі поєдинок у цьому виді спорту Верховен провів ще у 2015 році проти румуна Богдана Діну. Протистояння завершилося перемогою майбутнього суперника українця. Тепер Верховен та Усик боксуватимуть за титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, трансляцію бою між Усиком та Верховеном проведе платформа Київстар ТБ. Доступ отримають користувачі, які оплатили підписку Преміум HD, а також її аналоги. Йдеться про тарифи з розширеним доступом до спортивного контенту і телеканалів.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали про квитки на Євро-2028. Так, найдешевші коштуватимуть орієнтовно 26 фунтів (майже 1 500 гривень). Футбольний турнір відбудеться на території 4 країн.

Ще Новини.LIVE писали про найдорожчу команду у "Формулі — 1". Наразі такою є Ferrari. Ії вартість оцінили у 7,1 мільярдів доларів.

