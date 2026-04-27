Розкішне весілля української моделі в Каннах: у скільки обійшлися виступи Рікі Мартіна, Галкіна та Меладзе (фото)

Нікі та Ніка Ломіа.

Днями у Каннах на Лазурному узбережжі Франції прогриміло розкішне весілля української моделі родом з Харкова та співзасновника iGaming-компанії Spribe. Ведучим заходу був Максим Галкін, розважали гостей з України, Грузії та інших країн Рікі Мартін та Валерій Меладзе.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про наречених та у скільки обійшлося свято.

Хто такі Нікі та Ніка Ломіа

Нікі Ломіа, за даними ЗМІ, — грузинський ІТ-бізнесмен, співзасновник компанії Spribe, що займається розробкою азартних онлайн-ігор. Головний хаб компанії розташований у Києві. Є також офіси в Грузії, Польщі та Естонії.

Наречена Нікі — українська модель Ніка, яка раніше проживала в Харкові, але з початком повномасштабної війни виїхала за кордон та нині проживає в Монако.

На своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання підписників, дівчина розповіла, що в Україні навчалася на юриста-міжнародника. Також має освіту дизайнера інтер’єрів, Працювала хостес, адміністратором в готелі, оператором кол-центру, моделлю, промоутером та навіть продавала свої картини.

Ніка Ломіа. Фото: скриншот Instagram/angelniksss

Виходячи з допису дівчини в Instagram, пара офіційно одружилася ще наприкінці грудня 2025 року, проте весілля вирішила відгуляти лише зараз.



Скільки коштувало весілля в Каннах

Офіційно бюджет заходу не розголошується, проте користувачі соцмереж та ЗМІ підрахували, що лише за місце проведення та виступи зірок "винуватці урочистостей" заплатили мільйони доларів.

Так, як пише "24 канал", вартість оренди історичного замку Château de la Croix des Gardes, де проходило святкування, складає від 100 000 доларів за добу.



Ведучим святкової церемонії запросили Максима Галкіна. Під час заходу він розважав гостей жартами та кумедними історіями, виконував популярні російські пісні, а також заспівав українською композицію Іво Бобула — "Розмова з тобою". Його гонорар за участь у весіллі міг становити приблизно 130 000 доларів.

Максим Галкін на весіллі подружжя Ломіа. Фото: скриншот Instagram/maxgalkinru.

Втім, на цьому перелік зіркових гостей не обмежився. Серед запрошених був і російський співак грузинського походження

Валерій Меладзе, який виконав свої відомі хіти "Салют, Вера!" та "Самба белого мотылька". Деякі медіа пишуть, що його гонорар склав понад 170 000 доларів.

Валерій Меладзе на весіллі подружжя Ломіа.Фото: скриншот Instagram/angelniksss

Головною зіркою вечора став пуерториканський співак Рікі Мартін. Його виступ на святі міг обійтися молодятам орієнтовно у 1 500 000 доларів.

Рікі Мартін на весіллі подружжя Ломіа.Фото: скриншот Instagram/angelniksss

