Сколько стоит выступление на Евровидении-2026: участница от Украины LELÉKA назвала сумму

Сцена Евровидения-2026, LELÉKA, деньги.

В прошлом году группа Ziferblat, которая представляла Украину на Евровидении, заявляла, что расходы команды на участие в конкурсе достигали 120-130 тысяч долларов. Jerry Heil и Alyona Alyona называли вдвое большую сумму. Примерно во столько же обойдется участие нынешней участницы от Украины LELÉKA.

Об этом она сказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, которая работает на Евровидении-2026 с официальной аккредитацией.

Сколько потратит на участие в Евровидении-2026 LELÉKA

Певица отметила, что речь идет о сумме около 300 тысяч долларов. На данный момент команда привлекла от спонсоров и меценатов более 93% от необходимого бюджета.

"Когда мы ехали в поезде, я писала дальше письма потенциальным меценатам. Просила не беспокоить меня, потому что я не успокоюсь, пока не опишу все контакты, которые у меня еще остались, потому что мы должны закрыть финансовые вопросы", — рассказывает LELÉKA.

На вопрос о том, какая статья расходов удивила ее больше всего, певица ответила, что проблема скорее в общей политике конкурса, а не в каких-то конкретных расценках.

"Если бы мы могли привезти все из Украины. Каждую лампочку, ветродуйчик и т.д., то бюджет был бы маленьким. Но по правилам безопасности это запрещено. Это должны быть именно те фирмы и подрядчики, которые есть здесь на месте. Именно с их страховкой, именно с их людьми, которые обучены управлять именно этим", — отметила она.

LELÉKA добавила, что эти, на первый взгляд, мелкие нюансы существенно влияют на общую стоимость участия в конкурсе. И если бы он проходил в Украине, то расходы были бы гораздо ниже.

Во сколько обошелся сценический образ LELÉKA

Сценический образ для выступления LELÉKA на Евровидении-2026 разработала украинский дизайнер Лилия Литковская — основательница бренда LITKOVSKA. К созданию концертного наряда также присоединилась команда стилиста Маргарита Шекель, которая помогала работать над финальным образом артистки для сцены международного конкурса.

В то же время певица не стала раскрывать, в какую именно сумму ей обошелся сценический образ.

"Есть иногда такие регулирования, которые не позволяют называть определенные цифры. Вы можете задать этот вопрос ей, спросить, на каких условиях мы сотрудничали", — ответила она.

LELÉKA также уточнила, что это были "не бартерные" отношения.

