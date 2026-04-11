Чи загрожує Україні дефіцит ліків через війну на Близькому Сході: відповідь експерта

Аптека й фармацевтичний склад. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Бойові дії на Близькому Сході не загрожують Україні серйозним дефіцитом медичних препаратів. Проблеми можуть виникнути лише з сировиною. Натомість готових лікарських засобів вистачатиме усьому населенню.

Про це сказав в етері програми День.LIVE директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едем Адаманов.

Що буде з ліками в Україні через війну на Близькому Сході

Як підкреслив Адаманов, війна США та Ізраїлю проти Ірану сильно ускладнює морську логістику. Якщо готові медикаменти доставляють, як правило, літаками, то сировину доставляють саме водним шляхом.

"Дуже важливо, щоб між Індією та Китаєм завжди ланцюжки працювали, бо на те, що виробляється, наприклад, в Індії, сировина береться в Китаї", — сказав він.

Адаманов підкреслив, що йдеться про величезну кількість препаратів в усьому світі.

Читайте також:

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 квітня державна програма "Доступні ліки" поповнилася 26 новими премаратами. Доступ до медикаментів, які видаються безплатно при наявності рецепта, нададуть українцям з хронічними захворюваннями. Перевірити, за які ліки не потрібно платити, можна на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Як Новини.LIVE розповідали раніше, у 2026 році деякі українці можуть поїхати в санаторії для безплатного лікування. Таке право є у громадян, які повернулися з полону — щоб відновити здоров’я і психіку. Для цих людей в Україні діє окрема програма допомоги. Ще Новини.LIVE писали про програму Скринінг здоров’я 40+. За нею всі українці віком від 40 років можуть отримати по 2 000 гривень та пройти медичне обстеження. Відомо, як приєднатися до проєкту.