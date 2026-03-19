Угода на мільйони: Україна продала спецдозвіл на родовище граніту

Техніка працює в кар'єрі. Фото ілюстративне: Держгеонадр

Державна служба геології та надр продала 20-річний спецдозвіл на видобування чарнокіту на одній з ділянок Меджибізького родовища на Хмельниччині. Аукціон на продаж спецдозволу стартував із ціни 4,43 млн гривень. У боротьбі за родовище брали участь дві компанії.

Про це повідомило видання NV Бізнес, передають Новини.LIVE.

Хто та скільки купив спецдозвіл на розробку родовища

Право на розробку ділянки №1 Меджибізького родовища чарнокіту за результатами аукціону на платформі ProZorro отримало ТОВ "Грандкар'єр" з Хмельниччини, яке виступило з пропозицією 4,53 млн грн. Кінцевим бенефіціаром компанії-переможця є Оксана Бенькалович.

Стартова ціна продажу 20-річного спецдозволу становила 4,43 млн гривень. В аукціоні також брало участь СФГ "Криниченька" з пропозицією 4,43 млн грн.

Які запаси Меджибізького родовища

За попередніми розрахунками, балансові запаси чарнокітів (гірської породи з групи низьколужних гранітів) на ділянці № 1 Меджибізького родовища, які можуть використовуватися як сировина для виробництва щебеню та бутового каменю, оцінюються у 5,437 млн кубометрів.

Якщо кар’єр працюватиме з річною потужністю близько 230 тис. кубометрів корисної копалини, наявних ресурсів вистачить більш ніж на 23 роки експлуатації підприємства.

Часті запитання

Хто може брати участь в аукціонах?

У 2026 році це фізичні особи-громадяни України та іноземні громадяни, юридичні особи, зареєстровані в Україні та юридичні особи-нерезиденти. Водночас не мають такого права громадяни РФ та Білорусі, а також юридичні особи які мають кінцевих бенефіціарних власників громадян вказаних держав.

Де в Україні видобувають граніт?

У Житомирській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській та Запорізькій областях. Найбільші родовища зосереджені біля Коростишева та Лизника (Житомирщина), а також у Межирічці (Кіровоградщина).