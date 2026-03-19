Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Угода на мільйони: Україна продала спецдозвіл на родовище граніту

Угода на мільйони: Україна продала спецдозвіл на родовище граніту

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 12:15
Угода на мільйони: Україна продала спецдозвіл на родовище граніту
Техніка працює в кар'єрі. Фото ілюстративне: Держгеонадр

Державна служба геології та надр продала 20-річний спецдозвіл на видобування чарнокіту на одній з ділянок Меджибізького родовища на Хмельниччині. Аукціон на продаж спецдозволу стартував із ціни 4,43 млн гривень. У боротьбі за родовище брали участь дві компанії.

Про це повідомило видання NV Бізнес, передають Новини.LIVE.

Хто та скільки купив спецдозвіл на розробку родовища

Право на розробку ділянки №1 Меджибізького родовища чарнокіту за результатами аукціону на платформі ProZorro отримало ТОВ "Грандкар'єр" з Хмельниччини, яке виступило з пропозицією 4,53 млн грн. Кінцевим бенефіціаром компанії-переможця є Оксана Бенькалович.

Стартова ціна продажу 20-річного спецдозволу становила 4,43 млн гривень. В аукціоні також брало участь СФГ "Криниченька" з пропозицією 4,43 млн грн.

Які запаси Меджибізького родовища

За попередніми розрахунками, балансові запаси чарнокітів (гірської породи з групи низьколужних гранітів) на ділянці № 1 Меджибізького родовища, які можуть використовуватися як сировина для виробництва щебеню та бутового каменю, оцінюються у 5,437 млн кубометрів.

Якщо кар’єр працюватиме з річною потужністю близько 230 тис. кубометрів корисної копалини, наявних ресурсів вистачить більш ніж на 23 роки експлуатації підприємства.

Часті запитання

Хто може брати участь в аукціонах?

У 2026 році це фізичні особи-громадяни України та іноземні громадяни, юридичні особи, зареєстровані в Україні та юридичні особи-нерезиденти. Водночас не мають такого права громадяни РФ та Білорусі, а також юридичні особи які мають кінцевих бенефіціарних власників громадян вказаних держав.

Де в Україні видобувають граніт?

У Житомирській, Кіровоградській, Вінницькій, Миколаївській та Запорізькій областях. Найбільші родовища зосереджені біля Коростишева та Лизника (Житомирщина), а також у Межирічці (Кіровоградщина).

аукціон родовище корисні копалини граніт
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації