Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив


Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Сделка на миллионы: Украина продала спецразрешение на месторождение гранита

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 12:15
Техника работает в карьере. Фото иллюстративное: Госгеонедр

Государственная служба геологии и недр продала 20-летнее спецразрешение на добычу чарнокита на одном из участков Меджибожского месторождения в Хмельницкой области. Аукцион на продажу спецразрешения стартовал с цены 4,43 млн гривен. В борьбе за месторождение участвовали две компании.

Об этом сообщило издание NV Бизнес, передают Новини.LIVE.

Право на разработку участка №1 Меджибожского месторождения чарнокита по результатам аукциона на платформе ProZorro получило ООО "Грандкарьер" из Хмельницкой области, которое выступило с предложением 4,53 млн грн. Конечным бенефициаром компании-победителя является Оксана Бенькалович.

Стартовая цена продажи 20-летнего спецразрешения составляла 4,43 млн гривен. В аукционе также участвовало СФХ "Криниченька" с предложением 4,43 млн грн.

Какие запасы Меджибожского месторождения

По предварительным расчетам, балансовые запасы чарнокитов (горной породы из группы низкощелочных гранитов) на участке № 1 Меджибожского месторождения, которые могут использоваться как сырье для производства щебня и бутового камня, оцениваются в 5,437 млн кубометров.

Если карьер будет работать с годовой мощностью около 230 тыс. кубометров полезного ископаемого, имеющихся ресурсов хватит более чем на 23 года эксплуатации предприятия.

Частые вопросы

Кто может участвовать в аукционах?

В 2026 году это физические лица-граждане Украины и иностранные граждане, юридические лица, зарегистрированные в Украине и юридические лица-нерезиденты. В то же время не имеют такого права граждане РФ и Беларуси, а также юридические лица, которые имеют конечных бенефициарных владельцев граждан указанных государств.

Где в Украине добывают гранит?

В Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Запорожской областях. Крупнейшие месторождения сосредоточены возле Коростышева и Лизныка (Житомирская область), а также в Междуречье (Кировоградская область).

аукцион месторождение полезные ископаемые гранит
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации