Сделка на миллионы: Украина продала спецразрешение на месторождение гранита

Государственная служба геологии и недр продала 20-летнее спецразрешение на добычу чарнокита на одном из участков Меджибожского месторождения в Хмельницкой области. Аукцион на продажу спецразрешения стартовал с цены 4,43 млн гривен. В борьбе за месторождение участвовали две компании.

Читайте также:

Кто и сколько купил спецразрешение на разработку месторождения

Право на разработку участка №1 Меджибожского месторождения чарнокита по результатам аукциона на платформе ProZorro получило ООО "Грандкарьер" из Хмельницкой области, которое выступило с предложением 4,53 млн грн. Конечным бенефициаром компании-победителя является Оксана Бенькалович.

Стартовая цена продажи 20-летнего спецразрешения составляла 4,43 млн гривен. В аукционе также участвовало СФХ "Криниченька" с предложением 4,43 млн грн.

Какие запасы Меджибожского месторождения

По предварительным расчетам, балансовые запасы чарнокитов (горной породы из группы низкощелочных гранитов) на участке № 1 Меджибожского месторождения, которые могут использоваться как сырье для производства щебня и бутового камня, оцениваются в 5,437 млн кубометров.

Если карьер будет работать с годовой мощностью около 230 тыс. кубометров полезного ископаемого, имеющихся ресурсов хватит более чем на 23 года эксплуатации предприятия.

Ранее мы рассказывали, что расходы аграриев в Украине вырастут из-за войны на Ближнем Востоке. К тому же товаропроизводители потеряют часть своего экономического потенциала, поскольку их финансовые затраты будут больше.

Также узнавайте, у кого из украинцев будут проверять доходы. Сбор информации стартует уже с марта и продлится до июня 2026 года.

Частые вопросы

Кто может участвовать в аукционах?

В 2026 году это физические лица-граждане Украины и иностранные граждане, юридические лица, зарегистрированные в Украине и юридические лица-нерезиденты. В то же время не имеют такого права граждане РФ и Беларуси, а также юридические лица, которые имеют конечных бенефициарных владельцев граждан указанных государств.

Где в Украине добывают гранит?

В Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Запорожской областях. Крупнейшие месторождения сосредоточены возле Коростышева и Лизныка (Житомирская область), а также в Междуречье (Кировоградская область).