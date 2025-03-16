Грошове забезпечення у ЗСУ — з яких причин військовим можуть не нарахувати виплати у 2025 році

У ЗСУ проблеми з виплатами — на що скаржаться захисники
В українських захисників, які ціною власного життя боронять Україну від навали російських окупантів, виникають проблеми з виплатами грошового забезпечення.
Про це пише видання Hromadske.
Що відомо про проблеми з виплатами у ЗСУ
Як йдеться у матеріалі, військові часто скаржаться на те, що у військових частинах відмовляються проводити індексацію виплат. Причина — відсутність фінансування.
Також є випадки, коли воїнам на стаціонарному лікуванні не хочуть платити гроші. Так стається, якщо у висновку ВЛК їм не зазначили, що їхнє поранення пов’язане із захистом України.
За словами адвокатів, в останньому випадку відновити нарахування грошей можна після подання довідки, де буде інформація про обставини отримання поранення. З допомогою юристів військовим вдається отримати додаткові виплати за весь період лікування.
Але іноді військові частини не видають довідки про обставини поранення, а самі підрозділи вже розформовані, тож довести, що у військовослужбовця є право на виплати, буває доволі проблематично.
Також, за словами правозахисників, воїни доволі часто відмовляються від допомоги юристів, коли дізнаються, що процес буде тривалим.
Зарплати у ЗСУ зростуть у березні — хто зароблятиме більше
На мінімальну зарплату у 8 тис. грн, за інформацією Міноборони, відтепер можуть розраховувати майбутні офіцери, які наразі навчаються у військових закладах вищої освіти. Як пояснив заступник міністра Сергій Мельник, оновлені виплати отримуватимуть курсанти 1 та 2 курсів. Натомість курсантам, які перебувають на 3 та 4 курсах, платитимуть по 20 тис. грн.
Нагадаємо, що у 2025 році найбільше фінансове джерело багатьох військовослужбовців — це "бойові виплати". Їхній розмір коливається від 30 тис. грн до 100 тис.
Також ми розповідали, що цьогоріч у березні показник середньої зарплати в Україні зріс до 23,5 тис. грн. Однак у деяких містах люди можуть заробляти значно більші суми.
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