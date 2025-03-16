Грошове забезпечення у ЗСУ — з яких причин військовим можуть не нарахувати виплати у 2025 році

Гроші на гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українських захисників, які ціною власного життя боронять Україну від навали російських окупантів, виникають проблеми з виплатами грошового забезпечення.

Про це пише видання Hromadske.

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Що відомо про проблеми з виплатами у ЗСУ

Як йдеться у матеріалі, військові часто скаржаться на те, що у військових частинах відмовляються проводити індексацію виплат. Причина — відсутність фінансування.

Також є випадки, коли воїнам на стаціонарному лікуванні не хочуть платити гроші. Так стається, якщо у висновку ВЛК їм не зазначили, що їхнє поранення пов’язане із захистом України.

За словами адвокатів, в останньому випадку відновити нарахування грошей можна після подання довідки, де буде інформація про обставини отримання поранення. З допомогою юристів військовим вдається отримати додаткові виплати за весь період лікування.

Але іноді військові частини не видають довідки про обставини поранення, а самі підрозділи вже розформовані, тож довести, що у військовослужбовця є право на виплати, буває доволі проблематично.

Також, за словами правозахисників, воїни доволі часто відмовляються від допомоги юристів, коли дізнаються, що процес буде тривалим.

Зарплати у ЗСУ зростуть у березні — хто зароблятиме більше

На мінімальну зарплату у 8 тис. грн, за інформацією Міноборони, відтепер можуть розраховувати майбутні офіцери, які наразі навчаються у військових закладах вищої освіти. Як пояснив заступник міністра Сергій Мельник, оновлені виплати отримуватимуть курсанти 1 та 2 курсів. Натомість курсантам, які перебувають на 3 та 4 курсах, платитимуть по 20 тис. грн.

Нагадаємо, що у 2025 році найбільше фінансове джерело багатьох військовослужбовців — це "бойові виплати". Їхній розмір коливається від 30 тис. грн до 100 тис.

Також ми розповідали, що цьогоріч у березні показник середньої зарплати в Україні зріс до 23,5 тис. грн. Однак у деяких містах люди можуть заробляти значно більші суми.