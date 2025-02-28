Грошове забезпечення військових — скільки платитимуть у ЗСУ з березня

Виплати військовим з березня — хто отримуватиме більше у ЗСУ
В Україні з 1 березня оновляться виплати у курсантів, які навчаються на перших та других курсах. Розмір їхнього грошового забезпечення зросте до рівня мінімальної зарплати.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
Як зміняться зарплати в армії з березня — що відомо
Так, за словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, вже з березня курсантам платитимуть по 8 тис. грн.
"З урахуванням того, що зарплата буде підвищуватись, грошове забезпечення збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті теж. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", — зауважив він.
Станом на зараз рекруту мінімально виплачують 20 130 грн. Далі виплати можуть бути й більшими. На це впливають різні чинники, наприклад:
- звання;
- посада;
- вислуга років.
Скільки зараз платять у ЗСУ
Найбільшим фінансовим джерелом для багатьох військовослужбовців у 2025 році є так звані "бойові виплати":
- 100 тис. грн — якщо захисник бере участь у боях безпосередньо на фронті, на окупованих територіях або на позиціях, які розташовані між ЗСУ та росіянами;
- 70 тис. грн — виплачують за бойові або спеціальні завдання на лінії зіткнення з ворогом, або в його тилу;
- 50 тис. грн — нараховують за виконання бойових завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, які на оперативному рівні командують підрозділами;
- на 30 тис. грн можуть розраховувати військовослужбовці, якщо виконують бойові (спеціальні) завдання на підставі бойових наказів: згідно з бойовими наказами.
Також українцям, які вперше підпишуть контракт із ЗСУ, виплачують одноразову грошову допомогу. Скільки саме отримає майбутній військовослужбовець — залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня 2025 року — це 3 028 грн.
Тобто, цього року за підписання контракту з армією, можна отримати:
- якщо ви належите до рядового складу — 27 252 грн;
- до сержантського і старшинського складу — 27 252 грн;
- до офіцерського складу — 30 280 грн.
Тим часом в Україні з'явився новий проєкт від Міноборони, в рамках якого юнакам від 18 до 24 років пропонують підписати контракт із ЗСУ. За це їм обіцяють надати гідну грошову винагороду.
Також ми пояснювали, що зміниться у березні для українців, які порушують правила ведення військового обліку під час війни. Наразі оновлювати свої дані у ТЦК повинні усі військовозобов'язані громадяни.
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