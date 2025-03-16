Денежное обеспечение в ВСУ — по каким причинам военным могут не начислить выплаты в 2025 году

Деньги на кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У украинских защитников, которые ценой собственной жизни защищают Украину от нашествия российских оккупантов, возникают проблемы с выплатами денежного обеспечения.

Об этом пишет издание Hromadske.

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Что известно о проблемах с выплатами в ВСУ

Как говорится в материале, военные часто жалуются на то, что в воинских частях отказываются проводить индексацию выплат. Причина — отсутствие финансирования.

Также есть случаи, когда воинам на стационарном лечении не хотят платить деньги. Так происходит, если в заключении ВВК им не указали, что их ранение связано с защитой Украины.

По словам адвокатов, в последнем случае восстановить начисление денег можно после подачи справки, где будет информация об обстоятельствах получения ранения. С помощью юристов военным удается получить дополнительные выплаты за весь период лечения.

Но иногда воинские части не выдают справки об обстоятельствах ранения, а сами подразделения уже расформированы, поэтому доказать, что у военнослужащего есть право на выплаты, бывает довольно проблематично.

Также, по словам правозащитников, воины довольно часто отказываются от помощи юристов, когда узнают, что процесс будет длительным.

Зарплаты в ВСУ вырастут в марте — кто будет зарабатывать больше

На минимальную зарплату в 8 тыс. грн, по информации Минобороны, отныне могут рассчитывать будущие офицеры, которые сейчас учатся в военных учреждениях высшего образования. Как сказал заместитель министра Сергей Мельник, обновленные выплаты будут получать курсанты 1 и 2 курсов. Зато курсантам, которые находятся на 3 и 4 курсах, будут платить по 20 тыс. грн.

Напомним, что в 2025 году самый большой финансовый источник многих военнослужащих — это "боевые выплаты". Их размер колеблется от 30 тыс. грн до 100 тыс.

Также мы рассказывали, что в этом году в марте показатель средней зарплаты в Украине вырос до 23,5 тыс. грн. Однако в некоторых городах люди могут зарабатывать больше этой суммы.