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В Yasno назвали сумму долга за электричество и кого лишат услуги

15 января 2024 11:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Yasno назвало рекордную сумму долга за электричество — кого накажут
Коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Поставщик электроэнергии Yasno обнародовал общую сумму задолженности за электрическую энергию. Также известно, кому и когда грозят отключения.

Об этом проинформировала пресс-служба компании.

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Задолженность абонентов Yasno

Как отмечает поставщик услуг, на начало января 2024 года задолженность за электричество потребителей из Киева и Днепропетровской области составляет более 1,246 миллиарда гривен.

В компании подчеркивают, что в случае, если потребители не согласны с начислением задолженности, могут осуществить сверку правильности показаний счетчиков с оператором систем распределения.

Также те абоненты, которые не имеют возможности сразу оплачивать полную сумму долга, имеют право заключить договор о его реструктуризации. Для этого клиенты должны обратиться в компанию. В Yasno обещают в индивидуальном порядке рассматривать варианты рассрочки долга.

Кто из должников подлежит отключению

В компании отмечают, что в Киеве насчитывается 28 тысяч должников, которым должны отключить услугу за долги. Общая задолженность составила 206 миллионов гривен.

 

борги Yasno
Источник: Yasno

В Днепропетровской области есть 46 тысяч клиентов, имеющих задолженность. Суммарный долг составляет 417,5 миллиона гривен.

 

борги Yasno
Источник: Yasno

В компании намерены начать отключениея клиентов-должников от электрической энергии с 29 января 2024 года.

Yasno, входящая в группу ДТЭК Рината Ахметова, обеспечивает электричеством 3,5 млн домохозяйств в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях и более 80 тысяч предприятий в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, энергопоставляющая компания Yasno обновила цены на электроэнергию для малых небытовых потребителей. Тарифы начнут действовать с 1 февраля 2024 года для всех небытовых клиентов поставщика универсальных услуг.

Также мы писали о том, что украинцам в ближайший период можно не ожидать повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Цены на электроэнергию также останутся неизменными, несмотря на то, что иногда в информационном поле появляются противоположные сообщения.

коммунальные услуги
электроэнергия
долги
YASNO

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