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У восьми регіонах стартували виплати у понад 20 тис. грн

30 жовтня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога у понад 20 тис. грн — де стартували виплати
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про старт виплат на купівлю твердого палива в Україні від Агентства ООН у справах біженців. Гроші почали отримувати мешканці прифронтових територій восьми регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Детальніше про програму підтримки ООН

Як зазначається, агенція розпочала виплату першого траншу грошової допомоги вразливим категоріям населення на підготовку до зимового сезону. Громадянам виплатять одноразову допомогу у 21 тис. гривень на купівлю твердого побутового палива у прифронтових регіонах.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук висловила вдячність тергромадам та обласним військовим адміністраціям за плідну роботу у формуванні списків отримувачів допомоги.

"Дякую ОВА й органам місцевого самоврядування за оперативне опрацювання та формування списків отримувачів допомоги. Це дасть змогу домогосподарствам, які потребують підтримки, розпочати закупівлю твердого палива вже в листопаді та вчасно підготуватися до зими", — повідомила Верещук.

У серпні поточного року Мінреінтеграції та УВКБ ООН підписали меморандум про підтримку прифронтових громад у зимовий сезон. Підписи під документом поставила Ірина Верещук та представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Бюджет програми сягає 37 млн доларів. Кошти нададуть можливість забезпечити близько 70 тис. вразливих домогосподарств твердим побутовим паливом.

Де можна отримати допомогу

У рамках надання першого траншу грошову допомогу отримають близько 20 тис. домогосподарств.

Зараз допомогою охоплені домогосподарства таких тергромад:

  • Дніпропетровська область: Покровська, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська, Марганецька;
  • Донецька область: Часовоярська, Святогірська, Торецька, Селидівська;
  • Запорізька область: Василівська, Степногірська, Воздвижівська, Оріхівська, Преображенська, Гуляйпільська, Комишуваська, Таврійська;
  • Миколаївська область: Куцурубська, Очаківська;
  • Сумська область: Путивльська, Ворожбянська, Буринська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська;
  • Харківська область: Борівська, Вовчанська, Куп’янська, Липецька;
  • Херсонська область: Херсонська, Дар’ївська, Білозерська, Станіславська, Тягинська;
  • Чернігівська область: Корюківська, Городнянська.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Міністерство соцполітики та Міністерство цифрової трансформації готують спільний експериментальний проєкт щодо надання базової соцдопомоги. Виплату у 4,5 тис. грн зможуть оформити вразливі категорії громадян.

Також ми писали, що в уряді розповіли про чинні програми підтримки українців у рамках підготовки до зими. Громадянам доступні житлові субсидії та пільги, а також допомога на купівлю палива до 21 тис. гривень.

виплати Мінреінтеграції гроші грошова допомога матеріальна допомога фінанси

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