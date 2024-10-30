Денежная помощь более чем в 20 тыс. грн — где стартовали выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о старте выплат на покупку твердого топлива в Украине от Агентства ООН по делам беженцев. Деньги стали получать жители прифронтовых территорий восьми регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Как отмечается, агентство приступило к выплате первого транша денежной помощи уязвимым категориям населения на подготовку к зимнему сезону. Гражданам выплатят единовременное пособие в 21 тыс. гривен на покупку твердого бытового топлива в прифронтовых регионах.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук выразила благодарность тергромадам и областным военным администрациям за плодотворную работу в формировании списков получателей помощи.

"Спасибо ОВА и органам местного самоуправления за оперативную проработку и формирование списков получателей помощи. Это позволит домохозяйствам, нуждающимся в поддержке, начать закупку твердого топлива уже в ноябре и вовремя подготовиться к зиме", — сообщила Верещук.

В августе текущего года Минреинтеграции и УВКБ ООН подписали меморандум о поддержке прифронтовых громад в зимний сезон. Подписи под документом поставила Ирина Верещук и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Бюджет программы составляет 37 млн долларов. Средства предоставят возможность обеспечить около 70 тыс. уязвимых домохозяйств твердым бытовым топливом.

Где можно получить помощь

В рамках предоставления первого транша денежную помощь получат около 20 тыс. домохозяйств.

Сейчас помощью охвачены домохозяйства такие тергромады:

Днепропетровская область: Покровская, Мировская, Никопольская, Красногригорьевская, Марганецкая;

Донецкая область: Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская;

Запорожская область: Васильевская, Степногорская, Воздвиженская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Камышевская, Таврическая;

Николаевская область: Куцурубская, Очаковская;

Сумская область: Путивльская, Ворожбенская, Буринская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская;

Харьковская область: Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая;

Херсонская область: Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская;

Черниговская область: Корюковская, Городнянская.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине Министерство соцполитики и Министерство цифровой трансформации готовят совместный экспериментальный проект по оказанию базовой соцпомощи. Выплату в 4,5 тыс. грн смогут оформить уязвимые категории граждан.

Также мы писали, что в правительстве рассказали о действующих программах поддержки украинцев в рамках подготовки к зиме. Гражданам доступны жилищные субсидии и льготы, а также помощь на покупку топлива до 21 тыс. гривен.