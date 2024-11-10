Продати монети — на аукціоні в США за дрібняки Стародавнього Риму заплатили 216 тисяч доларів

Монети. Ілюстративне фото: Depositphotos

Рідкісну монету епохи Стародавнього Риму, якій близько 2000 років, продали на аукціоні у США. За неї заплатили 216 тисяч доларів.

Про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на дані аукціонного будинку Heritage Auctions.

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За стародавню монету на аукціоні заплатили 216 тисяч доларів, ця ціна втричі перевищила початкову оцінку в 70 тисяч.

Монеті епохи Стародавнього Риму близько 2000 років. На аверсі зображено римського імператора Калігулу (Гая Цезаря Германіка), а на реверсі — його матір Агріпіну Старшу.

Виконавчий віцепрезидент з міжнародної нумізматики Heritage Auctions Кріс Бірренбах зазначив, що ця монета з колекції галереї Латтімер привернула увагу багатьох учасників, яких було майже три тисячі.

Монеты епохи Стародавнього Риму близько 2000 років. Фото: Heritage Auctions

Імператор Калігула, який правив Римом лише чотири роки (37–41 рр. н.е.), загинув внаслідок змови. Його мати Агріпіна Старша також активно брала участь у політичному житті, але згодом була заслана на острів у Тірренському морі, де й померла.

Раніше на аукціоні у Сполучених Штатах пішла з "молотка" надзвичайно унікальна монета, яких у світі налічується лише дві. Вартість сягнула 500 тис. доларів.

А Національний банк України (НБУ) розширює мережу з купівлі та оцінки інвестиційних монет. Тепер у кількох областях українці можуть не лише придбати, а й продати наявні або здати пошкоджені.