Продати монети — на аукціоні в США за дрібняки Стародавнього Риму заплатили 216 тисяч доларів

У США продали стародавню римську монету — який вигляд має
Рідкісну монету епохи Стародавнього Риму, якій близько 2000 років, продали на аукціоні у США. За неї заплатили 216 тисяч доларів.
Про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на дані аукціонного будинку Heritage Auctions.
Який вигляд має монета
За стародавню монету на аукціоні заплатили 216 тисяч доларів, ця ціна втричі перевищила початкову оцінку в 70 тисяч.
Монеті епохи Стародавнього Риму близько 2000 років. На аверсі зображено римського імператора Калігулу (Гая Цезаря Германіка), а на реверсі — його матір Агріпіну Старшу.
Виконавчий віцепрезидент з міжнародної нумізматики Heritage Auctions Кріс Бірренбах зазначив, що ця монета з колекції галереї Латтімер привернула увагу багатьох учасників, яких було майже три тисячі.
Імператор Калігула, який правив Римом лише чотири роки (37–41 рр. н.е.), загинув внаслідок змови. Його мати Агріпіна Старша також активно брала участь у політичному житті, але згодом була заслана на острів у Тірренському морі, де й померла.
Раніше на аукціоні у Сполучених Штатах пішла з "молотка" надзвичайно унікальна монета, яких у світі налічується лише дві. Вартість сягнула 500 тис. доларів.
А Національний банк України (НБУ) розширює мережу з купівлі та оцінки інвестиційних монет. Тепер у кількох областях українці можуть не лише придбати, а й продати наявні або здати пошкоджені.
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