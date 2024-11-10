Продать монеты — на аукционе в США за копейки Древнего Рима заплатили 216 тысяч долларов

Монеты. Иллюстративное фото: Depositphotos

Редкую монету эпохи Древнего Рима, которой около 2000 лет, продали на аукционе в США.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на данные аукционного дома Heritage Auctions.

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За старинную монету на аукционе заплатили 216 тысяч долларов, эта цена втрое превысила начальную отметку в 70 тысяч.

Монете эпохи Древнего Рима около 2000 лет. На аверсе изображен римский император Калигула (Гай Цезарь Германика), а на реверсе — его мать Агриппина Старшая.

Исполнительный вице-президент по международной нумизматике Heritage Auctions Крис Бирренбах отметил, что эта монета из коллекции галереи Латтимера привлекла внимание многих участников, которых было почти три тысячи.

Монете эпохи Древнего Рима около 2000 лет. Фото: Heritage Auctions

Император Калигула, правивший Римом всего четыре года (37–41 гг. н.э.), погиб в результате заговора. Его мать Агриппина Старшая также активно участвовала в политической жизни, но впоследствии была сослана на остров в Тирренском море, где и умерла.

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