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Нацбанк заплатить за монету понад 100 тисяч — який вигляд має

26 жовтня 2024 14:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Монета Архістратига Михаїла — чому Нацбанк хоче її викупити за 100 тисяч гривень
Національний банк України. Фото: shutterstock
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Національний банк України (НБУ) розширює мережу із купівлі та оцінки інвестиційних монет. Тепер у кількох областях українці можуть не лише придбати, а й продати наявні або здати пошкоджені.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

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Де можна здати монети

У Нацбанку зазначили, що з 1 листопада з інвестиційними монетами почнуть працювати каси НБУ в регіонах. Вони працюватимуть виключно на купівлю інвестиційних монет у населення та прийматимуть пошкоджені екземпляри для оцінки, розширюючи доступ громадян до таких операцій по всій Україні.

Такі послуги надаватимуться за адресами:

  • м. Львів, вул. Коперника, буд. 4;
  • м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 8;
  • м. Харків, пл. Театральна, буд. 1;
  • м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 13.

У НБУ нагадали, що з 1 жовтня в київських касах Нацбанку можна придбати інвестиційні монети. Також ці каси купують інвестиційні монети у населення та приймають пошкоджені для оцінки. Такі операції можна здійснити за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2а.

За які монети платять найбільше

На сайті Нацбанку вказано, що найдорожчою є золота монета Архістратига Михаїла номіналом 20 гривень, зразка 2011 року. За неї можна отримати близько 114 тисяч гривень.

Архістратиг Михаїл 20 гривень зразка 2011 року
Золота монета Архістратига Михаїла номіналом 20 гривень. Фото: НБУ

За решту монет можна отримати від 1,4 тисячі до 61,8 тисяч гривень.

Інвестиційні монети України виробляють з дорогоцінних металів з пробами для золота — 999,9, для срібла — 999,9, які призначені для інвестування та накопичення.

"Такі монети віднесені до категорії банківських металів. Номінальна вартість інвестиційних монет значно нижча від вартості дорогоцінного металу, з якого вони відкарбовані", — йдеться у повідомленні НБУ.

Монети НБУ
Вартість інвестиційних монет. Фото: НБУ

Нагадаємо, українську монету номіналом дві копійки 1992 року продали на аукціоні за 105 001 гривню. Така висока вартість обумовлена її надзвичайною рідкістю, оскільки монета ніколи не перебувала в обігу.

Раніше ми повідомляли, скільки готові заплатити нумізмати за монети СРСР.

монети інвестиції Нацбанк гроші НБУ фінанси

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