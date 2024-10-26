Монета Архістратига Михаїла — чому Нацбанк хоче її викупити за 100 тисяч гривень

Національний банк України. Фото: shutterstock

Національний банк України (НБУ) розширює мережу із купівлі та оцінки інвестиційних монет. Тепер у кількох областях українці можуть не лише придбати, а й продати наявні або здати пошкоджені.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

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Де можна здати монети

У Нацбанку зазначили, що з 1 листопада з інвестиційними монетами почнуть працювати каси НБУ в регіонах. Вони працюватимуть виключно на купівлю інвестиційних монет у населення та прийматимуть пошкоджені екземпляри для оцінки, розширюючи доступ громадян до таких операцій по всій Україні.

Такі послуги надаватимуться за адресами:

м. Львів, вул. Коперника, буд. 4;

м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 8;

м. Харків, пл. Театральна, буд. 1;

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 13.

У НБУ нагадали, що з 1 жовтня в київських касах Нацбанку можна придбати інвестиційні монети. Також ці каси купують інвестиційні монети у населення та приймають пошкоджені для оцінки. Такі операції можна здійснити за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2а.

За які монети платять найбільше

На сайті Нацбанку вказано, що найдорожчою є золота монета Архістратига Михаїла номіналом 20 гривень, зразка 2011 року. За неї можна отримати близько 114 тисяч гривень.

Золота монета Архістратига Михаїла номіналом 20 гривень. Фото: НБУ

За решту монет можна отримати від 1,4 тисячі до 61,8 тисяч гривень.

Інвестиційні монети України виробляють з дорогоцінних металів з пробами для золота — 999,9, для срібла — 999,9, які призначені для інвестування та накопичення.

"Такі монети віднесені до категорії банківських металів. Номінальна вартість інвестиційних монет значно нижча від вартості дорогоцінного металу, з якого вони відкарбовані", — йдеться у повідомленні НБУ.

Вартість інвестиційних монет. Фото: НБУ

Нагадаємо, українську монету номіналом дві копійки 1992 року продали на аукціоні за 105 001 гривню. Така висока вартість обумовлена її надзвичайною рідкістю, оскільки монета ніколи не перебувала в обігу.

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