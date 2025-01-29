Ліміти на банківські перекази з 1 лютого — які фінустанови запровадять обмеження

Людина з банківською карткою біля банкомата. Фото: УНІАН

З 1 лютого українці будуть змушені зважати на обмеження, які застосовуватимуться під час грошових переказів з картки на картку. Так, банки дозволятимуть переказувати щомісяця не більше 150 тис. грн.

Як повідомляє Асоціація українських банків, до Меморандуму, який містить відповідні положення, вже приєдналися 44 фінансові установи.

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Відомо, що це такі банки, як:

"ПриватБанк";

"Ощадбанк";

"Універсалбанк" (Monobank);

"Сенс Банк;

ПУМБ;

"Райффайзен Банк";

"Укрексімбанк";

"Укргазбанк";

OTP Банк;

"Кредобанк";

Банк "Південний;

"Правекс Банк";

"КристалБанк;

Банк "Глобус";

МТБ Банк;

"Радабанк";

"Ідея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"Європейський Промисловий Банк;

"Банк Кліринговий дім";

"Полікомбанк"; ;

"Банк Траст-Капітал";

"Український банк реконструкції та розвитку";

"Оксі Банк";

"Перший Інвестиційний Банк";

"Агропросперіс Банк";

"ПроКредит Банк";

Комінбанк;

"Банк "Український капітал";

"Скай Банк";

"Акцент-Банк";

"Банк Восток";

"Банк Кредит Дніпро";

"Акордбанк";

Акціонерне товариство "Вест Файненс Енд Кредит Банк";

ТаскомБанк;

"Кредит Європа Банк";

"Банк Грант";

"Банк 3/4";

"Мотор-Банк";

"Асвіо Банк";

"РВС Банк";

"ІндустріалБанк".

Також з положеннями Меморандуму погодилися дві небанківські установи. Йдеться про:

NovaPay;

товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕВО" (RozetkaPay).

Що зміниться з 1 лютого

Клієнтам, які не зможуть документально підтвердити банкам свої доходи, не вдасться переказати іншим фізособам понад 50-150 тис. грн на місяць. Ліміти на грошові перекази залежатимуть від рівня ризику:

високий ризик — максимум 50 тис. грн на місяць;

середній та низький ризик — максимум 150 тис. грн на місяць.

А вже влітку 2025 року показник верхньої межі хочуть встановити на рівні 100 тис. грн.

Зазначимо, що на нові правила потрібно зважати людям, які мають непідтверджені джерела доходів. Водночас з великими зарплатними накопиченнями проблем не буде, навіть у разі перевищення 400 тис. грн на картці.

Також ми пояснювали, хто з клієнтів отримає найбільші ліміти на перекази. Також відомо, як банки визначатимуть ризикованість клієнтів.