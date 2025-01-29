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В списке 44 банка — какие финучреждения введут лимит на переводы

29 января 2025 16:21
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Лимиты на банковские переводы с 1 февраля — какие финучреждения введут ограничения
Человек с банковской карточкой возле банкомата. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 1 февраля украинцы будут вынуждены учитывать ограничения, которые станут применяться при денежных переводах с карты на карту. Так, банки будут разрешать переводить ежемесячно не более 150 тысяч грн.

Как сообщает Ассоциация украинских банков, к Меморандуму, который содержит соответствующие положения, присоединились 44 финансовых учреждения.

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Известно, что это такие банки, как:

  • "ПриватБанк";
  • "Ощадбанк";
  • "Универсалбанк" (Monobank);
  • "Сенс Банк;
  • ПУМБ;
  • "Райффайзен Банк";
  • "Укрэксимбанк";
  • "Укргазбанк";
  • OTP Банк;
  • "Кредобанк";
  • Банк "Пивденный;
  • "Правэкс Банк";
  • "КристалБанк;
  • Банк "Глобус";
  • МТБ Банк;
  • "Радабанк";
  • "Идея Банк";
  • "Альтбанк";
  • "Банк Альянс";
  • "Европейский Промышленный Банк;
  • "Банк Клиринговый дом";
  • "Поликомбанк";
  • "Банк Траст-Капитал";
  • "Украинский банк реконструкции и развития";
  • "Окси Банк";
  • "Первый Инвестиционный Банк";
  • "Агропросперис Банк";
  • "ПроКредит Банк";
  • Коминбанк;
  • "Банк "Украинский капитал";
  • "Скай Банк";
  • "Акцент-Банк";
  • "Банк Восток";
  • "Банк Кредит Днипро";
  • "Аккордбанк";
  • Акционерное общество "Вест Файненс Энд Кредит Банк";
  • ТаскомБанк;
  • "Кредит Европа Банк";
  • "Банк Грант";
  • "Банк 3/4";
  • "Мотор-Банк";
  • "Асвио Банк";
  • "РВС Банк";
  • "ИндустриалБанк";

Также с положениями Меморандума согласились два небанковских учреждения. Речь о:

  • NovaPay;
  • обществе с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ЕВО" (RozetkaPay).

Что изменится с 1 февраля

Клиентам, которые не смогут документально подтвердить банкам свои доходы, не удастся перевести другим физлицам более 50-150 тыс. грн в месяц. Лимиты на денежные переводы будут зависеть от уровня риска:

  • высокий риск — максимум 50 тыс. грн в месяц;
  • средний и низкий риск — максимум 150 тыс. грн в месяц.

А уже летом 2025 года показатель верхней границы хотят установить на уровне 100 тыс. грн.

Отметим, что с новыми правилами нужно считаться людям, которые имеют неподтвержденные источники доходов. В то же время с большими зарплатными накоплениями проблем не будет, даже в случае превышения 400 тыс. грн на карте.

Также мы объясняли, кто из клиентов получит самые большие лимиты на переводы. Известно, как банки будут определять рискованность клиентов.

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