Лимиты на банковские переводы с 1 февраля — какие финучреждения введут ограничения

В списке 44 банка — какие финучреждения введут лимит на переводы
С 1 февраля украинцы будут вынуждены учитывать ограничения, которые станут применяться при денежных переводах с карты на карту. Так, банки будут разрешать переводить ежемесячно не более 150 тысяч грн.
Как сообщает Ассоциация украинских банков, к Меморандуму, который содержит соответствующие положения, присоединились 44 финансовых учреждения.
Лимиты на карточные переводы — какие банки будут придерживаться правил
Известно, что это такие банки, как:
- "ПриватБанк";
- "Ощадбанк";
- "Универсалбанк" (Monobank);
- "Сенс Банк;
- ПУМБ;
- "Райффайзен Банк";
- "Укрэксимбанк";
- "Укргазбанк";
- OTP Банк;
- "Кредобанк";
- Банк "Пивденный;
- "Правэкс Банк";
- "КристалБанк;
- Банк "Глобус";
- МТБ Банк;
- "Радабанк";
- "Идея Банк";
- "Альтбанк";
- "Банк Альянс";
- "Европейский Промышленный Банк;
- "Банк Клиринговый дом";
- "Поликомбанк";
- "Банк Траст-Капитал";
- "Украинский банк реконструкции и развития";
- "Окси Банк";
- "Первый Инвестиционный Банк";
- "Агропросперис Банк";
- "ПроКредит Банк";
- Коминбанк;
- "Банк "Украинский капитал";
- "Скай Банк";
- "Акцент-Банк";
- "Банк Восток";
- "Банк Кредит Днипро";
- "Аккордбанк";
- Акционерное общество "Вест Файненс Энд Кредит Банк";
- ТаскомБанк;
- "Кредит Европа Банк";
- "Банк Грант";
- "Банк 3/4";
- "Мотор-Банк";
- "Асвио Банк";
- "РВС Банк";
- "ИндустриалБанк";
Также с положениями Меморандума согласились два небанковских учреждения. Речь о:
- NovaPay;
- обществе с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ЕВО" (RozetkaPay).
Что изменится с 1 февраля
Клиентам, которые не смогут документально подтвердить банкам свои доходы, не удастся перевести другим физлицам более 50-150 тыс. грн в месяц. Лимиты на денежные переводы будут зависеть от уровня риска:
- высокий риск — максимум 50 тыс. грн в месяц;
- средний и низкий риск — максимум 150 тыс. грн в месяц.
А уже летом 2025 года показатель верхней границы хотят установить на уровне 100 тыс. грн.
Отметим, что с новыми правилами нужно считаться людям, которые имеют неподтвержденные источники доходов. В то же время с большими зарплатными накоплениями проблем не будет, даже в случае превышения 400 тыс. грн на карте.
Также мы объясняли, кто из клиентов получит самые большие лимиты на переводы. Известно, как банки будут определять рискованность клиентов.
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