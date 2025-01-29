Лимиты на банковские переводы с 1 февраля — какие финучреждения введут ограничения

Человек с банковской карточкой возле банкомата. Фото: УНИАН

С 1 февраля украинцы будут вынуждены учитывать ограничения, которые станут применяться при денежных переводах с карты на карту. Так, банки будут разрешать переводить ежемесячно не более 150 тысяч грн.

Как сообщает Ассоциация украинских банков, к Меморандуму, который содержит соответствующие положения, присоединились 44 финансовых учреждения.

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Известно, что это такие банки, как:

"ПриватБанк";

"Ощадбанк";

"Универсалбанк" (Monobank);

"Сенс Банк;

ПУМБ;

"Райффайзен Банк";

"Укрэксимбанк";

"Укргазбанк";

OTP Банк;

"Кредобанк";

Банк "Пивденный;

"Правэкс Банк";

"КристалБанк;

Банк "Глобус";

МТБ Банк;

"Радабанк";

"Идея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"Европейский Промышленный Банк;

"Банк Клиринговый дом";

"Поликомбанк";

"Банк Траст-Капитал";

"Украинский банк реконструкции и развития";

"Окси Банк";

"Первый Инвестиционный Банк";

"Агропросперис Банк";

"ПроКредит Банк";

Коминбанк;

"Банк "Украинский капитал";

"Скай Банк";

"Акцент-Банк";

"Банк Восток";

"Банк Кредит Днипро";

"Аккордбанк";

Акционерное общество "Вест Файненс Энд Кредит Банк";

ТаскомБанк;

"Кредит Европа Банк";

"Банк Грант";

"Банк 3/4";

"Мотор-Банк";

"Асвио Банк";

"РВС Банк";

"ИндустриалБанк";

Также с положениями Меморандума согласились два небанковских учреждения. Речь о:

NovaPay;

обществе с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ЕВО" (RozetkaPay).

Что изменится с 1 февраля

Клиентам, которые не смогут документально подтвердить банкам свои доходы, не удастся перевести другим физлицам более 50-150 тыс. грн в месяц. Лимиты на денежные переводы будут зависеть от уровня риска:

высокий риск — максимум 50 тыс. грн в месяц;

средний и низкий риск — максимум 150 тыс. грн в месяц.

А уже летом 2025 года показатель верхней границы хотят установить на уровне 100 тыс. грн.

Отметим, что с новыми правилами нужно считаться людям, которые имеют неподтвержденные источники доходов. В то же время с большими зарплатными накоплениями проблем не будет, даже в случае превышения 400 тыс. грн на карте.

Также мы объясняли, кто из клиентов получит самые большие лимиты на переводы. Известно, как банки будут определять рискованность клиентов.