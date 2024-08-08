Робота у сфері торгівлі — у рітейлі гостро бракує чоловіків під час війни

Працівник супермаркету. Фото: РБК-Україна

Український рітейл стикається з серйозними викликами, пов’язаними з дефіцитом робочої сили на тлі мобілізації та військового стану. Особливо бракує чоловіків.

Про це заявили представники Асоціації ритейлерів України на брифінгу в Медіацентрі Україна 8 серпня.

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За словами співзасновника та голови правління Асоціації ритейлерів України Андрія Жука, у 2024 році більшість українців вважають дефіцит кадрів проблемою. Це стосується і сфери рітейлу.

"53% українців вважають брак кадрів проблемою. І ритейл не є винятком. Ми спостерігаємо суттєву проблему з кадрами особливо чоловічої статі", — повідомив Жук.

Як зауважив голова асоціації, рітейлери намагаються знайти вихід зі складної ситуації. Одним з яких є заміщення чоловіків жінками. Вже є конкретні напрацювання в низці мереж: запроваджують навчання жінок, зокрема для керування транспортом.

Ще один варіант вирішення ситуації з кадрами — цифровізація. Саме завдяки технологіям торговим мережам вдається долати поточні виклики.

"Зараз можна побачити, що в деяких магазинах більшість кас – це каси самообслуговування. І це наше майбутнє, де технології будуть допомагати в цих викликах, які є сьогодні", — керівник Асоціації ритейлерів України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти назвали посади фахівців у сфері виробництва та робітничих спеціальностей, яким платять найбільше у 2024 році. Йдеться про заробітну плату близько 30 тис. гривень.

Також ми писали, що Національний банк прогнозує підвищення заробітної плати у 2024 році, оскільки конкуренція роботодавців за кваліфікованих працівників змушуватиме до перегляду оплати праці. Очікується, що реальна зарплата з урахування інфляції вийде на довоєнний рівень наступного року.