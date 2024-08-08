Работа в сфере торговли — в ритейле остро не хватает мужчин во время войны

Работник супермаркета. Фото: РБК-Украина

Украинский ритейл сталкивается с серьезными вызовами, связанными с дефицитом рабочей силы на фоне мобилизации и военного положения. Особенно не хватает мужчин.

Об этом заявили представители Ассоциации ритейлеров Украины на брифинге в Медиацентре Украины 8 августа.

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По словам соучредителя и главы правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрея Жука, в 2024 году большинство украинцев считают дефицит кадров проблемой. Это касается и сферы ритейла.

"53% украинцев считают нехватку кадров проблемой. И ритейл не исключение. Мы наблюдаем существенную проблему с кадрами особенно мужского пола", — сообщил Жук.

Как заметил глава ассоциации, ритейлеры пытаются найти выход из сложной ситуации. Одним из которых является замещение мужчин женщинами. Уже есть конкретные наработки в ряде сетей: вводят обучение женщин, в частности для управления транспортом.

Еще один вариант разрешения ситуации с кадрами — цифровизация. Именно благодаря технологиям торговых сетей удается преодолевать текущие вызовы.

"Сейчас можно увидеть, что в некоторых магазинах большинство касс — это кассы самообслуживания. И это наше будущее, где технологии будут помогать в тех вызовах, которые есть сегодня", — руководитель Ассоциации ритейлеров Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты назвали должности специалистов в сфере производства и рабочих специальностей, которым платят больше всего в 2024 году. Речь идет о заработной плате около 30 тыс. гривен.

Также мы писали, что Национальный банк прогнозирует повышение заработной платы в 2024 году, поскольку конкуренция работодателей за квалифицированных работников будет принуждать к пересмотру оплаты труда. Ожидается, что реальная зарплата с учетом инфляции выйдет на довоенный уровень в следующем году.