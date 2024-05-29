Робота у сфері IT — програмістам скоротили зарплати у 2024 році

Чоловік за комп'ютером. Фото: Unsplush

В Україні у сфері Інформаційних технологій спостерігаються негативні тенденції. Впав рівень заробітної плати IT-спеціалістів, а натомість вимоги до професіоналізму зросли.

Так схарактеризував стан галузі генеральний директор рекрутингового агентства Станіслав Шихов.

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Як змінились зарплати в IT-сфері

За словами Шихова, працівники цієї галузі вперше з початку повномасштабної війни зіткнулися зі скороченням зарплат. Зокрема, розробники пів року тому отримували у середньому 3,43 тис. доларів, а в травні — 3,3 тис. доларів.

"За моїми спостереженнями, компанії не схильні штучно занижувати зарплатну пропозицію фахівцям. У бізнесу є розуміння: навіть якщо такі айтівці погодяться на офер зараз через брак роботи, пізніше їх з легкістю можуть переманити конкуренти на ринкову зарплатню. Ризики неуспішного наймання коштують дорожче за умовні 250 — 500 доларів", — повідомив рекрутер.

Він зауважив, що компанії чітко усвідомлюють, які ринкові зарплати, і через це штучне завищення зустріти вдається вкрай рідко. Випадки у форматі "переманили на +2 тис. доларів" звучать міфічно.

Попит на IT-професіоналів

Нині компанії більше схильні давати переваги не у зарплатні, а в кар’єрному та професійному зростанні. Також зауважив, що зараз співбесід відбувається удвічі-тричі більше.

"Причина цьому не лише у неоднорідності попиту на таланти та дискомунікації між роботодавцями та ВНЗ/розробниками курсів, але й у загальному підвищенні очікувань від айтівців… Бізнес не потребує будь-яких кандидатів в IT. Бізнес потребує сильних фахівців", — уточнив він.

Водночас, у зв'язку зі спадом популярності IT-продуктів у багатьох компаніях спостерігаються скорочення. Зараз більше роботу пропонують перформерам — спеціалістам з високою віддачею. Дедалі менше компаній готові брати малодосвідчених розробників. Роблять ставку на продуктивність та знання рідкісних технологій.

"Інколи недостатньо просто володіти Java, потрібно мати й доменний досвід чи більш рідкісну експертизу в інструментах/технологіях", — наголосив рекрутер.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більшість компаній планують підвищувати рівень оплати праці для своїх співробітників у 2024 році. В основному рівень заробітної плати може зрости на 15%.

Також ми писали, що у зв'язку із посиленням мобілізації в Україні дедалі більше чоловіків призовного віку хочуть працювати віддалено. Виробничі підприємства й інші види бізнесу, де немає змоги налагодити дистанційну роботу, страждають від нестачі робочих рук.