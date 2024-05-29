Чому чоловіки хочуть працювати віддалено - мобілізація в Україні

Чоловік за комп'ютером. Фото: pixabay

У зв'язку із посиленням мобілізації в Україні все більше чоловіків призивного віку хочуть працювати, не виходячи з дому. Відтак виробничі підприємства й інші види бізнесу, де немає змоги налагодити дистанційну роботу, страждають від браку робочих рук.

Про це йдеться у матеріалі Еспресо.Захід.

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Чому чоловіки хочуть працювати віддалено

За словами директорки Львівського консалтингової групи Галини Дзядик, нещодавно на ринку вона почула від продавців, що черешні подорожчали через те, що на Закарпатті немає кому збирати урожай.

"Чоловіки поховалися, жінки на дерево не полізуть… У нас чимало вакансій для чоловіків, наприклад інженери, менеджери з продажу, керівники підприємств, керівники відділів. Перше питання, яке ставлять чоловіки, — чи є бронювання? Або кажуть, що хочуть працювати віддалено, або поруч із домом, аби не переміщатися з одного кінця міста в інший, аби не вручили повістку", — каже Дзядик.

Вона стверджує, що через це складно підібрати працівників на виробничі підприємства.

"Не хочуть іти на менеджерів з продажу, бо потрібно багато пересуватися по місту, не кажучи вже про пересування в межах області чи навіть в іншу область, бо машини зупиняють на блокпостах. Тому логісти, водії — також проблема", — додала Дзядик.

Крім того, зменшення черг з вантажівок на виїзд з України, яке останніми днями фіксують на українсько-польському кордоні, також пов'язують із діяльністю ТЦК. Адже частина водіїв-далекобійників не встигли оновити дані, а частина – взагалі бояться їх оновлювати.

"Якщо це робота офлайн, тобто працівник має бути на робочому місці, або навпаки, бути мобільним, то роботодавець не може найняти працівника, бо чоловіки не погоджуються пересуватися містом, їздити у відрядження чи перебувати в місцях масового скупчення людей через ТЦК. У найбільш критичній ситуації — малий та середній бізнес. Це бізнес, який не може "перехантити" на велику зарплату собі працівника, на нього впливає і дефіцит певних професій, і діяльність ТЦК, і ситуація в країні. Це насправді глобальна проблема, яка підриває малий та середній бізнес в країні", — додала рекрутерка Софія Папірник.

Нагадаємо, внаслідок введення нових зобов'язань для роботодавців щодо мобілізації, чоловіки масово відмовляються від офіційного працевлаштування. Це створює серйозні проблеми для білого бізнесу.

Як відомо, Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555. Водночас нардеп Дмитро Наталуха розповів про нові моделі бронювання від мобілізації.