Работа в сфере IT — программистам сократили зарплаты в 2024 году

Человек за компьютером. Фото: Unsplush

В Украине в сфере Информационных технологий наблюдаются негативные тенденции. Упал уровень заработной платы IT-специалистов, а требования к профессионализму выросли.

Так охарактеризовал состояние отрасли генеральный директор рекрутингового агентства Станислав Шихов.

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Как изменились зарплаты в IT-сфере

По словам Шихова, работники этой отрасли впервые с начала полномасштабной войны столкнулись с сокращением зарплат. В частности, разработчики полгода назад получали в среднем 3,43 тыс. долларов, а в мае — 3,3 тыс. долларов.

"По моим наблюдениям, компании не склонны искусственно занижать зарплатное предложение специалистам. У бизнеса есть понимание: даже если такие айтишники согласятся на офер сейчас из-за нехватки работы, позже их с легкостью могут переманить конкуренты на рыночную зарплату. Риски неуспешного найма стоят дороже условных 250 — 500 долларов", — сообщил рекрутер.

Он отметил, что компании четко осознают, какие рыночные зарплаты, и поэтому искусственное завышение встретить удается крайне редко. Случаи в формате "переманили на 2 тыс. долларов" звучат мифически.

Спрос на IT-профессионалов

Сегодня компании больше склонны давать преимущества не в зарплате, а в карьерном и профессиональном росте. Также отметил, что сейчас собеседований проходит в два-три раза больше.

"Причина этому не только в неоднородности спроса на таланты и дискомуникации между работодателями и вузами/разработчиками курсов, но и в общем повышении ожиданий от айтишников… Бизнес не нуждается в каких-либо кандидатах в IT. Бизнес нуждается в сильных специалистах", — уточнил он.

В то же время, в связи со спадом популярности IT-продуктов во многих компаниях наблюдаются сокращения. Сейчас больше всего работу предлагают перформерам — специалистам с высокой отдачей. Все меньше компаний готовы брать малоопытных разработчиков. Делают ставку на производительность и знание редких технологий.

"Иногда недостаточно просто владеть Java, нужно иметь и доменный опыт или более редкую экспертизу в инструментах/технологиях", — подчеркнул рекрутер.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине большинство компаний планируют повышать уровень оплаты труда для своих сотрудников в 2024 году. В основном уровень заработной платы может возрасти на 15%.

Также мы писали, что в связи с усилением мобилизации в Украине все больше мужчин призывного возраста хотят работать удаленно. Производственные предприятия и другие виды бизнеса, где нет возможности наладить дистанционную работу, страдают от нехватки рабочих рук.