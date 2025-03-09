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У роботі Visa та Mastercard стався масовий збій, — соцмережі

9 березня 2025 10:52
Аркадій Пастула - Редактор
Масовий збій у роботі Visa та Mastercard 9 березня — що відомо
Банківська карта. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У роботі Visa та Mastercard стався масовий збій. Наразі в українських магазинах неможливо розрахуватися карткою.

Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 9 березня.

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Українці у мережі пишуть, що неможливо розрахуватись карткою в супермаркетах.

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Робота Mastercard. Фото: скриншот

Крім того, повідомляють, що у Києві не працюють банкомати. 

Офіційних заяв та пояснень наразі немає.

Нагадаємо, клієнтка державної фінансової установи "Ощадбанк" повідомила, що отримала відмову від банку у проханні заблокувати рахунок особи, яка виявилася шахраєм.

Також у "ПриватБанку" роз'яснили особливі правила щодо старих платіжних карток, термін дії яких завершився під час воєнного стану. 

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