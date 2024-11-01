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У Раді розповіли, коли уріжуть зарплати найманим працівникам

1 листопада 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — у Раді розповіли, коли зменшать виплати через військовий збір
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики стверджують, що заробітні плати найманих працівників за жовтень не зменшаться в рамках ухваленого законопроєкту про збільшення податків № 11416д. Буде застосовуватися чинна ставка військового збору.

Про це заявила нардепка, членкиня фінансового комітету ВР Ніна Южаніна.

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Скорочення зарплат найманим працівникам

Як відомо, у жовтні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення податків. Норми документ дозволять збільшити надходження до державного бюджету від податків на 58 млрд грн цього року та 137 млрд 2024 року. Зокрема, законопроєкт передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Пропонували застосувати її заднім числом, тобто з початку жовтня.

Водночас, за словами Южаніної, під час нарахування зарплат за жовтень, відпускних чи лікарняних виплат будуть застосовувати ще чинну ставку військового збору у 1,5%. Вона запевнила, що зарплати найманих працівників за жовтень не зменшаться.

"Ті, хто вже отримав зарплати, переконалися в цьому", — повідомила нардеп.

Протест бізнесу проти нововведень

Водночас, представники Української Ради Бізнесу виступили із закликом до президента повернути законопроєкт №11416-д до Ради на опрацювання альтернативного підходу.

Там пояснюють, що документ враховує велику кількість пропозицій бізнесу, проте має багато негативних норм для стабільної діяльності підприємств та економіки, зокрема новий розмір військового збору для найманих працівників, порушення державою гарантій погіршення умов оподаткування протягом року та стабільності умов оподаткування у правовому режимі Дія.City, окрім того, додаткове адміннавантаження на бізнес без урахування умов для прифронтових областей. Держава перекладе навантаження на сумлінний бізнес та найманих працівників.

Южаніна зауважила, що бізнес натомість пропонує наступне:

  • залишити ставку військового збору на рівні 1,5% для зарплат та інших доходів фізичних осіб;
  • тимчасово (терміном на два роки або до кінця воєнного стану) підвищити ПДВ на 2%;
  • диференціювати ВЗ для ФОП відповідно до групи, де перебуває платник;
  • забезпечити гарантії дотримання умов оподаткування в правовому режимі "Дія.City".

"У зв’язку з цим ще раз наголошу: ресурси залучення до бюджету додаткових коштів для фінансування нашого війська є в необхідній кількості і я їх запропонувала (гральний бізнес, тютюнова галузь, рента за видобуток газу). І тоді можна буде обійтися й без підвищення ставки ПДВ", — додала вона.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наступного року вчителі зможуть розраховувати на збереження своїх заробітних плат, ймовірно, з незначним приростом. Хоча освітня субвенція залишиться на рівні 103 млрд грн, суттєвого підвищення виплат поки що не варто очікувати.

Раніше ми писали, що на українському ринку праці на тлі дефіциту кадрів у низці сфер наявність досвіду у претендентів починає відходити на другий план. Роботодавці ладні вкладатись у навчання працівників та обіцяють високу заробітну плату до 30 тис. грн і більше.

Верховна Рада зарплати податки роботодавці закон робота

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