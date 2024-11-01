Зарплаты в Украине — в Раде рассказали, когда уменьшат выплаты из-за военного сбора

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике утверждают, что заработные платы наемных работников за октябрь не уменьшатся в рамках принятого законопроекта об увеличении налогов № 11416д. Будет применяться действующая ставка военного сбора.

Об этом заявила нардеп, член финансового комитета ВР Нина Южанина.

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Сокращение зарплат наемным работникам

Как известно, в октябре Верховная Рада приняла законопроект об увеличении налогов. Нормы документа позволят увеличить поступления в государственный бюджет от налогов на 58 млрд грн в этом году и на 137 млрд 2024 года. В частности, законопроект предполагает повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%. Предлагали применить ее задним числом, то есть с начала октября.

В то же время, по словам Южаниной, при начислении зарплат за октябрь, отпускных или больничных выплат будут применять еще действующую ставку военного сбора в 1,5%. Она заверила, что зарплаты наемных работников за октябрь не снизятся.

"Те, кто уже получил зарплаты, убедились в этом", — сообщила нардеп.

Протест бизнеса против новшеств

В то же время представители Украинского Совета Бизнеса выступили с призывом к президенту вернуть законопроект №11416-д в Раду на доработку альтернативного подхода.

Там объясняют, что документ учитывает большое количество предложений бизнеса, однако имеет много негативных норм для стабильной деятельности предприятий и экономики, в том числе новый размер военного сбора для наемных работников, нарушение государством гарантий ухудшения условий налогообложения в течение года и стабильности условий налогообложения в правовом режиме Дія.City, кроме того, дополнительная админнагрузка на бизнес без учета условий для прифронтовых областей. Государство переложит нагрузку на добросовестный бизнес и наемных работников.

Южанина отметила, что бизнес предлагает следующее:

оставить ставку военного сбора на уровне 1,5% для зарплат и других доходов физических лиц;

временно (сроком на два года или до конца военного положения) повысить НДС на 2%;

дифференцировать ВЗ для ФЛП в соответствии с группой, где находится плательщик;

обеспечить гарантии соблюдения условий налогообложения в правовом режиме "Дія.City".

"В этой связи еще раз подчеркну: ресурсы привлечения в бюджет дополнительных средств для финансирования нашей армии есть в необходимом количестве и я их предложила (игровой бизнес, табачная отрасль, рента за добычу газа). И тогда можно будет обойтись и без повышения ставки НДС", — добавила она.

Что еще стоит знать

Напомним, на следующий год учителя смогут рассчитывать на сохранение своих заработных плат, вероятно, с незначительным приростом. Хотя образовательная субвенция останется на уровне 103 млрд грн, существенного повышения выплат пока не стоит ожидать.

Ранее мы писали, что на украинском рынке труда на фоне дефицита кадров в ряде сфер наличие опыта у соискателей начинает отходить на второй план. Работодатели готовы вкладываться в обучение работников и обещают высокую заработную плату до 30 тыс. грн и более.