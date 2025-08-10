Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У ПриватБанку нововведення для бізнесу — що змінилося

У ПриватБанку нововведення для бізнесу — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 07:01
ПриватБанк і бізнес — яке нововведення запровадили для клієнтів
Хлопець тримає в руках мобільний телефон. Фото: Unsplash

Державний ПриватБанк із серпня 2025 року запроваджує низку змін для юридичних осіб та ФОПів. Йдеться про оновлення в системі Приват24.

Про це повідомила пресслужба фінансової установи.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про зміни

Як зазначили у банку, для юросіб та ФОПів, які працюють з іноземною валютою, операції щодо купівлі, продажу та конвертації триватимуть з 10:00 до 15:00 у робочі дні. Раніше ці операції були коротшими, що не подобалося бізнесу. Але тепер підприємці зможуть: 

  • здійснювати валютні операції у зручніший час;
  • завчасно планувати ЗЕД-платежі;
  • оперативно реагувати на зміни валютного курсу.

Щодо ФОПів, то вони можуть продавати валюту в будь-який час. Але їм не варто забувати про технічну перерву у Приват24, яка триватиме з 15:00 до 15:15. У цей проміжок часу операції будуть недоступними, але усі функції в мобільному додатку працюватимуть.

Натомість для підприємств, які оперують значними валютними сумами, працює окремий сервіс – Торговельна платформа ПриватБанку. Торги тут тривають з 9:30 до 16:30, а курс встановлюють за окремими правилами. 

Чому це важливо для бізнесу

Як підкреслили у ПриватБанку, завдяки тривалішим торгам бізнес зможе швидше розраховуватися з іноземними партнерами.

"Це також полегшує процес конвертації валют у періоди ринкової нестабільності", — додали у ПриватБанку. 

Зазначимо, що ці зміни запрацювали у перші дні серпня 2025 року. 

Нагадаємо, українці можуть самостійно відкрити пенсійний рахунок у ПриватБанку. Відомо, як це зробити. Дізнавайтесь також, чи безпечно виконувати операції через QR-код Привата

ПриватБанк банки Приват24 валюта банк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації