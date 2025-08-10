ПриватБанк і бізнес — яке нововведення запровадили для клієнтів

Хлопець тримає в руках мобільний телефон. Фото: Unsplash

Державний ПриватБанк із серпня 2025 року запроваджує низку змін для юридичних осіб та ФОПів. Йдеться про оновлення в системі Приват24.

Про це повідомила пресслужба фінансової установи.

Детальніше про зміни

Як зазначили у банку, для юросіб та ФОПів, які працюють з іноземною валютою, операції щодо купівлі, продажу та конвертації триватимуть з 10:00 до 15:00 у робочі дні. Раніше ці операції були коротшими, що не подобалося бізнесу. Але тепер підприємці зможуть:

здійснювати валютні операції у зручніший час;

завчасно планувати ЗЕД-платежі;

оперативно реагувати на зміни валютного курсу.

Щодо ФОПів, то вони можуть продавати валюту в будь-який час. Але їм не варто забувати про технічну перерву у Приват24, яка триватиме з 15:00 до 15:15. У цей проміжок часу операції будуть недоступними, але усі функції в мобільному додатку працюватимуть.

Натомість для підприємств, які оперують значними валютними сумами, працює окремий сервіс – Торговельна платформа ПриватБанку. Торги тут тривають з 9:30 до 16:30, а курс встановлюють за окремими правилами.

Чому це важливо для бізнесу

Як підкреслили у ПриватБанку, завдяки тривалішим торгам бізнес зможе швидше розраховуватися з іноземними партнерами.

"Це також полегшує процес конвертації валют у періоди ринкової нестабільності", — додали у ПриватБанку.

Зазначимо, що ці зміни запрацювали у перші дні серпня 2025 року.

