ПриватБанк и бизнес — какое нововведение ввели для клиентов

Парень держит в руках мобильный телефон. Фото: Unsplash

Государственный ПриватБанк с августа 2025 года вводит ряд изменений для юридических лиц и ФЛП. Речь идет об обновлении в системе Приват24.

Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Подробнее об изменениях

Как отметили в банке, для юрлиц и ФЛП, которые работают с иностранной валютой, операции по покупке, продаже и конвертации будут продолжаться с 10:00 до 15:00 в рабочие дни. Ранее эти операции были короче, что не нравилось бизнесу. Но теперь предприниматели смогут:

осуществлять валютные операции в удобное время;

заблаговременно планировать ВЭД-платежи;

оперативно реагировать на изменения валютного курса.

Что касается ФЛП, то они могут продавать валюту в любое время. Но им не стоит забывать о техническом перерыве в Приват24, который продлится с 15:00 до 15:15. В этот промежуток времени операции будут недоступны, но все функции в мобильном приложении будут работать.

Зато для предприятий, которые оперируют значительными валютными суммами, работает отдельный сервис — Торговая платформа ПриватБанка. Торги здесь продолжаются с 9:30 до 16:30, а курс устанавливают по отдельным правилам.

Почему это важно для бизнеса

Как подчеркнули в ПриватБанке, благодаря более длительным торгам бизнес сможет быстрее рассчитываться с иностранными партнерами.

"Это также облегчает процесс конвертации валют в периоды рыночной нестабильности", — добавили в ПриватБанке.

Отметим, что эти изменения заработали в первые дни августа 2025 года.

