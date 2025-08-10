Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В ПриватБанке нововведения для бизнеса — что изменилось

В ПриватБанке нововведения для бизнеса — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 07:01
ПриватБанк и бизнес — какое нововведение ввели для клиентов
Парень держит в руках мобильный телефон. Фото: Unsplash

Государственный ПриватБанк с августа 2025 года вводит ряд изменений для юридических лиц и ФЛП. Речь идет об обновлении в системе Приват24.

Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Реклама
Читайте также:

Подробнее об изменениях

Как отметили в банке, для юрлиц и ФЛП, которые работают с иностранной валютой, операции по покупке, продаже и конвертации будут продолжаться с 10:00 до 15:00 в рабочие дни. Ранее эти операции были короче, что не нравилось бизнесу. Но теперь предприниматели смогут:

  • осуществлять валютные операции в удобное время;
  • заблаговременно планировать ВЭД-платежи;
  • оперативно реагировать на изменения валютного курса.

Что касается ФЛП, то они могут продавать валюту в любое время. Но им не стоит забывать о техническом перерыве в Приват24, который продлится с 15:00 до 15:15. В этот промежуток времени операции будут недоступны, но все функции в мобильном приложении будут работать.

Зато для предприятий, которые оперируют значительными валютными суммами, работает отдельный сервис — Торговая платформа ПриватБанка. Торги здесь продолжаются с 9:30 до 16:30, а курс устанавливают по отдельным правилам.

Почему это важно для бизнеса

Как подчеркнули в ПриватБанке, благодаря более длительным торгам бизнес сможет быстрее рассчитываться с иностранными партнерами.

"Это также облегчает процесс конвертации валют в периоды рыночной нестабильности", — добавили в ПриватБанке.

Отметим, что эти изменения заработали в первые дни августа 2025 года.

Напомним, украинцы могут самостоятельно открыть пенсионный счет в ПриватБанке. Известно, как это сделать. Узнавайте также, безопасно ли выполнять операции через QR-код Привата.

ПриватБанк банки Приват24 валюта банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации