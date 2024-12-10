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В ПриватБанке недоступна одна из услуг — что нужно знать

10 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк усовершенствует услугу по доставке карт за границу — что произошло
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном "ПриватБанке" для украинцев есть услуга заказа доставки пластиковых карт по почте за границу, которую можно оформить через мобильное приложение "Приват24". Однако некоторые клиенты испытывают определенные трудности с сервисом.

Об этом стало известно из одного из отзывов на портале "Минфин".

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Как рассказал один из клиентов, он долгое время не мог осуществить заказ карты за границу из-за определенной технической проблемы.

"В течение семи часов в чате решали проблему! Я не мог заказать доставку карты за границу. Оператор не ограничился стандартными ответами, а хорошо вник в проблему. В результате экспериментов удалось обнаружить и сформулировать точно ошибку. Надеюсь оператор инициирует для техотдела задачу исправления этой ошибки", — сообщил мужчина.

По его словам, если технический отдел не исправит ошибку, ряд клиентов за рубежом не смогут заказать доставку карт в какую-либо страну. Речь идет о тех, у кого в названии адреса есть специальные символы, а не только английские буквы. Из-за этого проверка латиницы выполняется некорректно.

"Сначала из справочника выбирается название, содержащее специальные символы (буквы с точками или немецкое двойное С), а перед сохранением проверяет наличие этих спецсимволов и не позволяет сделать заказ. Это случилось не так давно, потому что еще месяц назад специальные символы по адресу были допустимы. В моем случае мы заказали доставку по адресу, у которой нет специальных символов. Кроме того, нужно придерживаться прописных и строчных букв", — уточнил клиент.

В ПриватБанке на портале поблагодарили за подобные отзывы, ведь побуждают к улучшению предоставления услуг.

 

ПриватБанк
Обращение. Источник: Минфин

Что предусматривает заказ карт за границу

По информации ПриватБанка, услуга доставки платежных карт доступна по Украине и в 17 стран мира.

Выполнить заказ новой или перевыпустить старую карту очень просто за несколько кликов в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно подать заявку. Если требуется доставка новой пластиковой карты:

  • сначала оформить Digital карту (виртуальную);
  • в меню "Все карты" выполнить заказ ее доставки, в частности, уточнить адрес.

Ждать доставку за границу необходимо от семи до 30 дней через Укрпочту, от семи до 14 дней — через Новую почту.

Напомним, некоторым пользователям украинские банки блокируют карты во время совершения онлайн-покупок. Новини.LIVE писали об одном из таких случаев.

Также мы писали, что ПриватБанк предоставил клиентам рекомендации, как снизить риск потери средств во время операций с банкоматами. Клиенты иногда сталкиваются с такими проблемами.

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