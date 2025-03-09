Купить доллары в ПриватБанке — какие правила установил банк

В ПриватБанке ограничения — какие доллары не продадут клиентам
Украинцам, иногда, бывает очень сложно приобрести иностранную валюту. Например, в "ПриватБанке" недавно отказали клиенту, который хотел купить в банке "новые" доллары.
Об этом гражданин написал на портале "Минфин" в разделе отзывов о банках.
Купить доллары в "ПриватБанке" — какие проблемы возникают у украинцев
Отметим, что клиент, похоже, имеет в виду американские купюры, которые печатались после 2009 года: на банкнотах поместили специальную защитную полосу, поэтому считается, что деньги гораздо труднее подделать.
Как написал он, во всех отделениях государственного "ПриватБанка" в Одессе ему отказались продавать именно доллары нового образца.
"Сотрудники добрые, приветливые, профессионалы. Но политика руководства банка "продаем только старую валюту", ужасно отталкивает", — говорится в сообщении.
Никто из представителей банка пока не отреагировал на опубликованную информацию. Однако некоторые пользователи на портале подтвердили, что в "ПриватБанке" существуют ограничения на продажу "новых" долларов. Люди, в частности, информируют, что доллары нового образца приобрести можно, но только после предварительного заказа.
"Крайне редко в отделениях есть купюры 2009 года выпуска или раньше. Так, чтобы в свободном доступе для всех", — говорится в одном из сообщений.
Еще один пользователь отметил, что в других украинских банках нет таких ограничений.
"Похоже, это политика именно ПриватБанка", — отметил гражданин.
Что еще должны знать украинцы
Продажа или покупка "новых" и "старых" долларов в Украине может существенно отличаться. Обменники любят устанавливать двойные курсы для наличной валюты или дополнительную комиссию. Однако за такие действия им грозит наказание: НБУ выписывает штрафы на крупные суммы за нарушение требований и даже отбирает лицензию на деятельность.
Ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" планирует брать деньги за доставку платежных карт по почте. Изменения произойдут в начале 2026 года.
Также напомним, что льготные тарифы на переводы через "ПриватБанк" будут продлены. Например, стоимость международных переводов в "Приват24" с валютных карт банка на зарубежные снизятся вдвое.
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