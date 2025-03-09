Купить доллары в ПриватБанке — какие правила установил банк

Доллары разных номиналов. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам, иногда, бывает очень сложно приобрести иностранную валюту. Например, в "ПриватБанке" недавно отказали клиенту, который хотел купить в банке "новые" доллары.

Об этом гражданин написал на портале "Минфин" в разделе отзывов о банках.

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Отметим, что клиент, похоже, имеет в виду американские купюры, которые печатались после 2009 года: на банкнотах поместили специальную защитную полосу, поэтому считается, что деньги гораздо труднее подделать.

Как написал он, во всех отделениях государственного "ПриватБанка" в Одессе ему отказались продавать именно доллары нового образца.

"Сотрудники добрые, приветливые, профессионалы. Но политика руководства банка "продаем только старую валюту", ужасно отталкивает", — говорится в сообщении.

Скриншот: Минфин. Фото: в ПриватБанке ограничивают продажи долларов

Никто из представителей банка пока не отреагировал на опубликованную информацию. Однако некоторые пользователи на портале подтвердили, что в "ПриватБанке" существуют ограничения на продажу "новых" долларов. Люди, в частности, информируют, что доллары нового образца приобрести можно, но только после предварительного заказа.

"Крайне редко в отделениях есть купюры 2009 года выпуска или раньше. Так, чтобы в свободном доступе для всех", — говорится в одном из сообщений.

Скриншот: Минфин. Фото: украинцы рассказали об ограничениях по продаже валюты в ПриватБанке

Еще один пользователь отметил, что в других украинских банках нет таких ограничений.

"Похоже, это политика именно ПриватБанка", — отметил гражданин.

Что еще должны знать украинцы

Продажа или покупка "новых" и "старых" долларов в Украине может существенно отличаться. Обменники любят устанавливать двойные курсы для наличной валюты или дополнительную комиссию. Однако за такие действия им грозит наказание: НБУ выписывает штрафы на крупные суммы за нарушение требований и даже отбирает лицензию на деятельность.

Ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" планирует брать деньги за доставку платежных карт по почте. Изменения произойдут в начале 2026 года.

Также напомним, что льготные тарифы на переводы через "ПриватБанк" будут продлены. Например, стоимость международных переводов в "Приват24" с валютных карт банка на зарубежные снизятся вдвое.