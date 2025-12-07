У Польщі підвищать комісії за зняття готівки в банкоматах — скільки доведеться платити

Людина вставляє картку в банкомат. Фото: Freepik

З лютого 2026 року у Польщі для власників карток Visa та Mastercard суттєво підвищать комісії за зняття готівки в банкоматах. Нові тарифи застосовуватимуться переважно до транзакцій, здійснених у банкоматах приватних мереж.

Скільки доведеться платити за зняття готівки

Починаючи з лютого 2026 року, банки у Польщі стягуватимуть таку комісію:

3 злотих — за зняття 1 000 злотих з картки Mastercard;

2,9 злотого — за транзакції з картками Visa.

Таким чином комісії за зняття готівки зростуть в середньому вдвічі. Адже зараз Mastercard стягує близько 1,7 злотого за кожні 1 000 злотих, а Visa — 1,3 злотого. Зазначається, що нові тарифи будуть застосовуватися в банкоматах приватних мереж, наприклад, Euronet чи Planet Cash, що обробляють приблизно 70% всіх транзакцій у країні.

Чому платіжні системи підвищують комісії

Зазначається, що таке рішення пов'язано зі зміною моделі розрахунку комісій. Наприклад, Visa зараз застосовує фіксовану ставку в розмірі 1,30 злотого незалежно від суми зняття. Починаючи з наступного року, комісія буде розділена на дві частини — 1,20 злотого як базова комісія та 0,17% від вартості транзакції.

Mastercard запровадить аналогічну модель — 1,20 злотого як фіксована комісія та 0,18% від суми зняття. Це означає, що чим більшу суму зніматиме клієнт, тим вищу комісію сплачуватиме банк. Тож установи, ймовірно, будуть вимушені перекласти ці витрати на власників карток.

