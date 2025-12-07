В Польше повысят комиссии за снятие наличных в банкоматах — сколько придется платить

Человек вставляет карточку в банкомат. Фото: Freepik

С февраля 2026 года в Польше для владельцев карт Visa и Mastercard существенно повысят комиссии за снятие наличных в банкоматах. Новые тарифы будут применяться преимущественно к транзакциям, осуществленным в банкоматах частных сетей.

Об этом сообщило издание inPoland.

Сколько придется платить за снятие наличных

Начиная с февраля 2026 года, банки в Польше будут взимать такую комиссию:

3 злотых — за снятие 1 000 злотых с карты Mastercard;

2,9 злотого — за транзакции с картами Visa.

Таким образом комиссии за снятие наличных вырастут в среднем вдвое. Ведь сейчас Mastercard взимает около 1,7 злотого за каждые 1 000 злотых, а Visa — 1,3 злотого. Отмечается, что новые тарифы будут применяться в банкоматах частных сетей, например, Euronet или Planet Cash, которые обрабатывают примерно 70% всех транзакций в стране.

Почему платежные системы повышают комиссии

Отмечается, что такое решение связано с изменением модели расчета комиссий. Например, Visa сейчас применяет фиксированную ставку в размере 1,30 злотого независимо от суммы снятия. Начиная со следующего года, комиссия будет разделена на две части — 1,20 злотого как базовая комиссия и 0,17% от стоимости транзакции.

Mastercard введет аналогичную модель — 1,20 злотого как фиксированная комиссия и 0,18% от суммы снятия. Это означает, что чем большую сумму будет снимать клиент, тем выше комиссию будет платить банк. Поэтому учреждения, вероятно, будут вынуждены перевести эти расходы на держателей карт.

