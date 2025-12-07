Видео
Главная Финансы В Польше вырастут комиссии за снятие наличных — новые тарифы

В Польше вырастут комиссии за снятие наличных — новые тарифы

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 18:35
В Польше повысят комиссии за снятие наличных в банкоматах — сколько придется платить
Человек вставляет карточку в банкомат. Фото: Freepik

С февраля 2026 года в Польше для владельцев карт Visa и Mastercard существенно повысят комиссии за снятие наличных в банкоматах. Новые тарифы будут применяться преимущественно к транзакциям, осуществленным в банкоматах частных сетей.

Об этом сообщило издание inPoland.

Читайте также:

Сколько придется платить за снятие наличных

Начиная с февраля 2026 года, банки в Польше будут взимать такую комиссию:

  • 3 злотых — за снятие 1 000 злотых с карты Mastercard;
  • 2,9 злотого — за транзакции с картами Visa.

Таким образом комиссии за снятие наличных вырастут в среднем вдвое. Ведь сейчас Mastercard взимает около 1,7 злотого за каждые 1 000 злотых, а Visa — 1,3 злотого. Отмечается, что новые тарифы будут применяться в банкоматах частных сетей, например, Euronet или Planet Cash, которые обрабатывают примерно 70% всех транзакций в стране.

Почему платежные системы повышают комиссии

Отмечается, что такое решение связано с изменением модели расчета комиссий. Например, Visa сейчас применяет фиксированную ставку в размере 1,30 злотого независимо от суммы снятия. Начиная со следующего года, комиссия будет разделена на две части — 1,20 злотого как базовая комиссия и 0,17% от стоимости транзакции.

Mastercard введет аналогичную модель — 1,20 злотого как фиксированная комиссия и 0,18% от суммы снятия. Это означает, что чем большую сумму будет снимать клиент, тем выше комиссию будет платить банк. Поэтому учреждения, вероятно, будут вынуждены перевести эти расходы на держателей карт.

Ранее мы писали, сколько наличных можно снять за одну транзакцию в банкоматах в Польше.

Также узнавайте, какую зарплату получают украинцы в Польше.

тарифы Польша банкоматы наличка комисия
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
