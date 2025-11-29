Скільки заробляють українці у Польщі та де найчастіше працюють

Люди на вулицях Кракова. Фото: Unsplash

Свіже дослідження Національного банку Польщі (NBP) свідчить, що у 2025 році рівень працевлаштування українців у країні залишається стабільно високим. Понад 90% тих, хто переїхав до Польщі ще до повномасштабного вторгнення, мають постійну роботу, власну справу або інші форми зайнятості.

Про це повідомляє видання inPoland.

Скільки заробляють українці у Польщі

У документі зазначено, що медіанний чистий заробіток українців у Польщі становить трохи менш як 4 500 злотих (близько 52 000 грн), що є нижчим порівняно з медіанною зарплатою серед польських працівників.

За інформацією NBP, показник стабільної зайнятості серед довоєнних мігрантів утримується приблизно на рівні 77% і не змінюється з 2023 року. Ситуація серед біженців також покращується: частка людей, які працюють за нестабільними контрактами, скоротилася до 17% у 2025 році проти 26% у 2023-му.

Аналітики підкреслюють, що сприятливі умови на польському ринку праці та активна інтеграція мігрантів дозволяють вимушеним переселенцям поступово знаходити більш відповідну й надійну роботу.

Де працюють українці у Польщі

Найчастіше українські мігранти працюють:

у сфері ІТ;

на будівництві;

у сфері транспорту;

у сегменті особистих послуг.

Серед біженців самозайнятість також демонструє зростання, хоча поки що залишається значно нижчою. Рівень економічної неактивності серед довоєнних іммігрантів становить лише 1–2%, тоді як серед біженців він сягає 11–12%.

Окремо у звіті підкреслюється, що серед біженців суттєво зменшується рівень безробіття: з 25% у 2023 році до 14% у 2025-му. Попри це, показник і досі у чотири рази перевищує рівень серед польського населення. У NBP наголошують, що українці залишаються однією з найбільш активних і динамічних груп мігрантів на польському ринку праці.

Яка середня зарплата в Україні

За даними порталу Work.ua, у листопаді 2025 року цей показник складає 27 000 грн. Це на 20% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Згідно з розміщеними на сайті вакансіями, найбільше роботодавці готові платити директорам з маркетингу та net-програмістам — 80 000 грн. Найнижчі зарплати пропонують бібліотекарям та вахтерам — 10 000 грн та 9 000 грн відповідно.

