Скільки заробляють українці у Польщі та де найчастіше працюють

Яку зарплату отримують українці в Польщі — суми у 2025 році
Свіже дослідження Національного банку Польщі (NBP) свідчить, що у 2025 році рівень працевлаштування українців у країні залишається стабільно високим. Понад 90% тих, хто переїхав до Польщі ще до повномасштабного вторгнення, мають постійну роботу, власну справу або інші форми зайнятості.
Про це повідомляє видання inPoland.
Скільки заробляють українці у Польщі
У документі зазначено, що медіанний чистий заробіток українців у Польщі становить трохи менш як 4 500 злотих (близько 52 000 грн), що є нижчим порівняно з медіанною зарплатою серед польських працівників.
За інформацією NBP, показник стабільної зайнятості серед довоєнних мігрантів утримується приблизно на рівні 77% і не змінюється з 2023 року. Ситуація серед біженців також покращується: частка людей, які працюють за нестабільними контрактами, скоротилася до 17% у 2025 році проти 26% у 2023-му.
Аналітики підкреслюють, що сприятливі умови на польському ринку праці та активна інтеграція мігрантів дозволяють вимушеним переселенцям поступово знаходити більш відповідну й надійну роботу.
Де працюють українці у Польщі
Найчастіше українські мігранти працюють:
- у сфері ІТ;
- на будівництві;
- у сфері транспорту;
- у сегменті особистих послуг.
Серед біженців самозайнятість також демонструє зростання, хоча поки що залишається значно нижчою. Рівень економічної неактивності серед довоєнних іммігрантів становить лише 1–2%, тоді як серед біженців він сягає 11–12%.
Окремо у звіті підкреслюється, що серед біженців суттєво зменшується рівень безробіття: з 25% у 2023 році до 14% у 2025-му. Попри це, показник і досі у чотири рази перевищує рівень серед польського населення. У NBP наголошують, що українці залишаються однією з найбільш активних і динамічних груп мігрантів на польському ринку праці.
Яка середня зарплата в Україні
За даними порталу Work.ua, у листопаді 2025 року цей показник складає 27 000 грн. Це на 20% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Згідно з розміщеними на сайті вакансіями, найбільше роботодавці готові платити директорам з маркетингу та net-програмістам — 80 000 грн. Найнижчі зарплати пропонують бібліотекарям та вахтерам — 10 000 грн та 9 000 грн відповідно.
Раніше ми розповідали, що у Польщі запровадять окрему зарплату для деяких працівників.
Також дізнавайтеся, скільки в Україні платять медичним працівникам.
Читайте Новини.LIVE!