У Польщі змінять умови нарахування зарплати деяким працівникам — кого торкнеться

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі готує масштабне оновлення правил щодо стажувань при влаштуванні на роботу. У новому законопроєкті передбачено, що практиканти більше не зможуть працювати безплатно.

Про це повідомляє портал для мігрантів inPoland.

Документ вперше чітко визначає порядок оплати праці стажерів, тривалість робочого часу та основні права, а контроль за дотриманням норм покладається на Національну інспекцію праці (PIP).

У міністерстві наголошують, що стажування покликане дати можливість здобути професійні навички, але воно не може дорівнювати за оплатою роботі кваліфікованих працівників. Тому запропоновані зміни передбачають запровадження окремої мінімальної ставки для стажерів та обмеження тривалості стажування до шести місяців.

Що зміниться для людей, які влаштовуються на роботу у Польщі

Нововведення мають на меті впорядкувати практику, яка роками дозволяла багатьом компаніям приймати стажерів без виплат. Згідно з проєктом:

Кожен договір на стажування повинен містити чітко прописану мету, програму та перелік завдань стажера. Тривалість стажування не може перевищувати шість місяців, і загалом одна компанія не може утримувати стажера довше цього строку. Розірвати угоду можна письмово — з попередженням за сім днів для стажувань до трьох місяців та за 14 днів — для стажувань тривалістю від трьох до шести місяців. Практиканти отримуватимуть фіксовану державою оплату — 35% від середньої зарплати в країні (наразі приблизно 3 070 злотих брутто). При цьому компенсація не може перевищувати середній заробіток у національній економіці (приблизно 8 749 злотих брутто). За стажерів сплачуватимуться внески до системи соціального страхування. Робочий час обмежується 8 годинами на добу та 40 годинами на тиждень. Передбачено дні відпочинку: один день на місяць під час перших трьох місяців стажування та два дні щомісяця — у наступні три місяці. Кількість стажерів у компанії не може бути більшою за кількість її штатних співробітників.

Законопроєкт передбачає повну заборону неоплачуваних стажувань, а Національна інспекція праці отримає ширші повноваження для перевірки роботодавців. За попередніми розрахунками, імплементація нового законодавства обійдеться бізнесу приблизно в мільярд злотих додаткових витрат.

Очікується, що ці зміни можуть вплинути на рішення підприємств, особливо малого та середнього бізнесу — майже половина таких компаній може відмовитися від набору стажерів. Уряд планує, що нові правила набудуть чинності в останньому кварталі 2026 року.

