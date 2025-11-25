У Польщі пропонують стягувати плату за кожен день перебування в країні — кого стосується

У Польщі хочуть стягувати щоденну плату за перебування в країні
Представники політичної сили Polska 2050 передали до Сейму Польщі законопроєкт, що передбачає запровадження нового місцевого платежу — так званого туристичного збору. За задумом авторів, кожна гміна в Польщі зможе стягувати цей внесок із людей, які приїжджають у конкретну місцевість з метою подорожей, відпочинку або навчання.
Про це повідомив інформаційний портал inPoland.
Ініціатори пропонують, щоб новий податок замінив чинний кліматичний збір, який формально прив’язаний до виконання громадою певних екологічних вимог — наприклад, до наявності чистого повітря.
Скільки доведеться платити приїжджим
Polska 2050 наполягає, що замість чинного кліматичного збору (максимум 3,31 злотого на добу у 2025 році) має діяти уніфікований туристичний внесок у розмірі 5 злотих. Його сплачуватимуть відвідувачі у будь-якій громаді, де вони зареєструють своє перебування.
Документ уже передано на опрацювання до Законодавчого управління та Управління експертизи й оцінки регуляторного впливу Канцелярії Сейму. Найближчим часом мають стартувати й громадські консультації.
Де вже стягують плату з туристів
Нині кліматичний збір стягується лише в тих місцевостях, які відповідають низці критеріїв, зокрема:
- низький рівень забруднення повітря та електромагнітного випромінювання;
- сприятливе екологічне середовище: наявність купальних зон, внутрішніх водойм і значна частка лісів та сільськогосподарських угідь (не менш ніж 80% території);
- наявність цінних природних ландшафтів;
- комфортні умови проживання.
Через ці вимоги громади, які популярні серед туристів, але не відповідають екологічним параметрам, не мають права стягувати кліматичний податок.
Чому хочуть запровадити збори
У Polska 2050 пояснюють необхідність змін тим, що фактично лише невелика частина з 2 479 польських муніципалітетів реально застосовує чинний збір.
При цьому збільшення кількості туристів створює для органів місцевого самоврядування додаткові витрати — від утримання інфраструктури та прибирання до забезпечення безпеки. Тому, вважають депутати, фінансовий внесок мають отримувати й ті громади, які не відповідають кліматичним критеріям, але все одно приймають великий туристичний потік.
