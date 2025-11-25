Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У Польщі хочуть стягувати щоденну плату за перебування в країні

У Польщі хочуть стягувати щоденну плату за перебування в країні

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:00
Оновлено: 10:25
У Польщі пропонують стягувати плату за кожен день перебування в країні — кого стосується
Люди на польському кордоні. Фото: EU NEIGHBOURS east

Представники політичної сили Polska 2050 передали до Сейму Польщі законопроєкт, що передбачає запровадження нового місцевого платежу — так званого туристичного збору. За задумом авторів, кожна гміна в Польщі зможе стягувати цей внесок із людей, які приїжджають у конкретну місцевість з метою подорожей, відпочинку або навчання. 

Про це повідомив інформаційний портал inPoland.

Реклама
Читайте також:

Ініціатори пропонують, щоб новий податок замінив чинний кліматичний збір, який формально прив’язаний до виконання громадою певних екологічних вимог — наприклад, до наявності чистого повітря.

Скільки доведеться платити приїжджим

Polska 2050 наполягає, що замість чинного кліматичного збору (максимум 3,31 злотого на добу у 2025 році) має діяти уніфікований туристичний внесок у розмірі 5 злотих. Його сплачуватимуть відвідувачі у будь-якій громаді, де вони зареєструють своє перебування.

Документ уже передано на опрацювання до Законодавчого управління та Управління експертизи й оцінки регуляторного впливу Канцелярії Сейму. Найближчим часом мають стартувати й громадські консультації.

Де вже стягують плату з туристів

Нині кліматичний збір стягується лише в тих місцевостях, які відповідають низці критеріїв, зокрема:

  • низький рівень забруднення повітря та електромагнітного випромінювання;
  • сприятливе екологічне середовище: наявність купальних зон, внутрішніх водойм і значна частка лісів та сільськогосподарських угідь (не менш ніж 80% території);
  • наявність цінних природних ландшафтів;
  • комфортні умови проживання.

Через ці вимоги громади, які популярні серед туристів, але не відповідають екологічним параметрам, не мають права стягувати кліматичний податок.

Чому хочуть запровадити збори

У Polska 2050 пояснюють необхідність змін тим, що фактично лише невелика частина з 2 479 польських муніципалітетів реально застосовує чинний збір. 

При цьому збільшення кількості туристів створює для органів місцевого самоврядування додаткові витрати — від утримання інфраструктури та прибирання до забезпечення безпеки. Тому, вважають депутати, фінансовий внесок мають отримувати й ті громади, які не відповідають кліматичним критеріям, але все одно приймають великий туристичний потік.

Раніше ми пояснювали, як змінилися умови працевлаштування для іноземців у Польщі

Також дізнавайтеся, у яких воєводствах Польщі найвищі зарплати.

Польща туристи подорож оплата збір грошей
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації