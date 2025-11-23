Де у Польщі найвищі зарплати — рейтинг воєводств за рівнем оплати праці

Польські злоті. Фото: Pixabay

Переїжджаючи до Польщі, багато українців замислюються не лише про умови працевлаштування, а й про те, в яких регіонах можна розраховувати на найвищі заробітки. Рівень оплати праці у країні суттєво відрізняється залежно від воєводства, міста та специфіки місцевого ринку.

Про те, де у Польщі платять найбільше, розповіло видання inPoland.

Реклама

Читайте також:

Головне статистичне управління Польщі підбило підсумки щодо середньої валової щомісячної зарплати в національній економіці воєводств у 2024 році. Порівнюючи з даними 2023 року, середні брутто зарплати зросли в усіх воєводствах.

Рейтинг воєводств Польщі за рівнем зарплат

Згідно зі звітом, найвищою зарплата була у Мазовецькому воєводстві та становила 9 488,94 злотих. В інших регіонах середні зарплати такі:

Нижньосілезьке воєводство — 8 359,59 злотих;

Малопольське воєводство — 8 249,31 злотих;

Сілезьке воєводство — 8 096,38 злотих;

Поморське воєводство — 8 066,89 злотих;

Лодзьке воєводство — 7 646,62 злотих;

Опольське воєводство — 7 536,33 злотих;

Західнопоморське воєводство — 7 512,51 злотих;

Великопольське воєводство — 7 428,35 злотих;

Любуське воєводство — 7 425,38 злотих;

Підляське воєводство — 7 446,20 злотих;

Люблінське воєводство — 7 374,45 злотих;

Куявсько-Поморське воєводство — 7 322,89 злотих;

Свєнтокшиське воєводство — 7 236,58 злотих;

Підкарпатське воєводство — 7 175,92 злотих;

Вармінсько-Мазурське воєводство — 7 133,90 злотих.

Варто зазначити, що мінімальна заробітна плата в Польщі у 2025 році становить 4 666 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка — 30,50 злотих брутто.

Як українці можуть додатково заробити у Польщі

Восени в Польщі можна заробити, збираючи та здаючи каштани. У 2025 році їх приймають в середньому від 0,5 до 0,7 злотого за кілограм залежно від воєводства. В окремих випадках можна отримати вищу ціну.

Наразі найвищі ставки при прийманні каштанів зазвичай пропонують поблизу великих міст у таких воєводствах Польщі:

Мазовецьке;

Сілезьке;

Великопольське.

Трохи нижчі ціни, проте більша кількість пунктів приймання каштанів у Підкарпатському, Люблінському та Свєнтокшиському воєводствах.

Раніше ми писали, що у 2026 році працівники в Польщі зможуть скористатися двома додатковими днями відпочинку. Це пов’язано з тим, що два державні свята випадатимуть на суботу.

Також дізнавайтеся, де у Польщі можна зняти готівку без банкомата.