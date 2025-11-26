В Польше изменят условия начисления зарплаты некоторым работникам — кого коснется

Работники на заводе в Польше. Фото иллюстративное: Freepik

Министерство семьи, труда и социальной политики Польши готовит масштабное обновление правил относительно стажировок при устройстве на работу. В новом законопроекте предусмотрено, что практиканты больше не смогут работать бесплатно.

Об этом сообщает портал для мигрантов inPoland.

Документ впервые четко определяет порядок оплаты труда стажеров, продолжительность рабочего времени и основные права, а контроль за соблюдением норм возлагается на Национальную инспекцию труда (PIP).

В министерстве отмечают, что стажировка призвана дать возможность получить профессиональные навыки, но она не может равняться по оплате работе квалифицированных работников. Поэтому предложенные изменения предусматривают введение отдельной минимальной ставки для стажеров и ограничение продолжительности стажировки до шести месяцев.

Что изменится для людей, которые устраиваются на работу в Польше

Нововведения имеют целью упорядочить практику, которая годами позволяла многим компаниям принимать стажеров без выплат. Согласно проекту:

Каждый договор на стажировку должен содержать четко прописанную цель, программу и перечень задач стажера. Продолжительность стажировки не может превышать шесть месяцев, и в целом одна компания не может удерживать стажера дольше этого срока. Расторгнуть соглашение можно письменно — с предупреждением за семь дней для стажировок до трех месяцев и за 14 дней — для стажировок продолжительностью от трех до шести месяцев. Практиканты будут получать фиксированную государством оплату — 35% от средней зарплаты в стране (сейчас примерно 3 070 злотых брутто). При этом компенсация не может превышать средний заработок в национальной экономике (примерно 8 749 злотых брутто). За стажеров будут уплачиваться взносы в систему социального страхования. Рабочее время ограничивается 8 часами в сутки и 40 часами в неделю. Предусмотрены дни отдыха: один день в месяц во время первых трех месяцев стажировки и два дня ежемесячно — в последующие три месяца. Количество стажеров в компании не может быть больше количества ее штатных сотрудников.

Законопроект предусматривает полный запрет неоплачиваемых стажировок, а Национальная инспекция труда получит более широкие полномочия для проверки работодателей. По предварительным расчетам, имплементация нового законодательства обойдется бизнесу примерно в миллиард злотых дополнительных расходов.

Ожидается, что эти изменения могут повлиять на решения предприятий, особенно малого и среднего бизнеса — почти половина таких компаний может отказаться от набора стажеров. Правительство планирует, что новые правила вступят в силу в последнем квартале 2026 года.

