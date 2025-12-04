В Польше введут новое требование по зарплате — что изменится уже в декабре

Люди на улицах Вроцлава. Фото: Unsplash

С 24 декабря 2025 года в Польше вступят в силу изменения в Трудовой кодекс. Новые правила обяжут работодателей раскрывать кандидатам уровень предложенной зарплаты.

Об этом сообщило издание для мигрантов inPoland.

Реклама

Читайте также:

Что изменится в процедуре трудоустройства

Работодатели, кроме того, что не смогут больше скрывать уровень зарплаты от кандидата, не будут иметь права спрашивать у него о заработке на предыдущем месте работы. Ожидается, что такие изменения будут способствовать повышению прозрачности в процессе принятия на работу.

Также до 7 июня 2026 года во всех странах Евросоюза должна быть имплементирована Директива о гендерном разрыве в оплате труда в части равной оплаты мужчинам и женщинам. В Польше сейчас этот разрыв составляет 7,8%, средний показатель по ЕС — 12%.

В Министерстве труда Польши обратились к компаниям с призывом провести необходимые мероприятия по подготовке к новым требованиям. Речь идет об аудите оплаты труда и пересмотре и совершенствовании политики зарплат. Работодателям необходимо создать четкую структуру заработной платы, определить критерии для повышений и продвижения.

Для кого в Польше введут отдельную зарплату

Практиканты в соседней к Украине стране больше не будут работать бесплатно. Министерство семьи, труда и социальной политики Польши готовит масштабное обновление правил относительно стажировок при устройстве на работу.

Документ впервые четко определяет порядок оплаты труда стажеров, продолжительность рабочего времени и основные права, а контроль за соблюдением норм возлагается на Национальную инспекцию труда (PIP).

Предложенные изменения предусматривают введение отдельной минимальной ставки для стажеров и ограничение продолжительности стажировки до шести месяцев.

Ранее мы рассказывали, как изменятся условия трудоустройства украинцев в Польше в 2026 году.

Также узнавайте, какую зарплату получают украинцы в Польше.