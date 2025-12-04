В Польше введут новое требование по зарплате — что изменится уже в декабре

В Польше введут новые требования по зарплате — что изменится
С 24 декабря 2025 года в Польше вступят в силу изменения в Трудовой кодекс. Новые правила обяжут работодателей раскрывать кандидатам уровень предложенной зарплаты.
Об этом сообщило издание для мигрантов inPoland.
Что изменится в процедуре трудоустройства
Работодатели, кроме того, что не смогут больше скрывать уровень зарплаты от кандидата, не будут иметь права спрашивать у него о заработке на предыдущем месте работы. Ожидается, что такие изменения будут способствовать повышению прозрачности в процессе принятия на работу.
Также до 7 июня 2026 года во всех странах Евросоюза должна быть имплементирована Директива о гендерном разрыве в оплате труда в части равной оплаты мужчинам и женщинам. В Польше сейчас этот разрыв составляет 7,8%, средний показатель по ЕС — 12%.
В Министерстве труда Польши обратились к компаниям с призывом провести необходимые мероприятия по подготовке к новым требованиям. Речь идет об аудите оплаты труда и пересмотре и совершенствовании политики зарплат. Работодателям необходимо создать четкую структуру заработной платы, определить критерии для повышений и продвижения.
Для кого в Польше введут отдельную зарплату
Практиканты в соседней к Украине стране больше не будут работать бесплатно. Министерство семьи, труда и социальной политики Польши готовит масштабное обновление правил относительно стажировок при устройстве на работу.
Документ впервые четко определяет порядок оплаты труда стажеров, продолжительность рабочего времени и основные права, а контроль за соблюдением норм возлагается на Национальную инспекцию труда (PIP).
Предложенные изменения предусматривают введение отдельной минимальной ставки для стажеров и ограничение продолжительности стажировки до шести месяцев.
