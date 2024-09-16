Біженці в ЄС — де біженцям платитимуть за повернення 1,4 млн грн

Біженці у тимчасовому притулку. Фото: ukrayina.pl

Одна з країн Європейського Союзу (ЄС) планує істотно підвищити виплату українським біженцям за повернення на батьківщину. За бажання залишити країну пропонують платити до 350 тис. шведських крон (близько 1,5 млн гривень).

Про це повідомляє видання Aftonbladet.

Читайте також:

Яка країна ЄС заплатить українцям 1,4 млн грн

Як зазначається, відповідну програму мають намір запустити Швеція у 2026 році. На відповідні цілі у бюджеті планують зарезервувати 1,4 млрд шведських крон. Цього обсягу має вистачити на участь у програмі 4 тис. громадян (за умови надання максимальної суми виплати).

Відомо, що подавати заявки на такі гранти зможуть громадяни, яким надано тимчасовий захист або постійний дозвіл на проживання.

Ініціаторами такої ідеї стали представники правопопулістської партії "Шведські демократи", яка на попередніх виборах до парламенту набрала понад 20% голосів, ставши другою за популярністю.

Водночас, деякі місцеві регулятори виступили із критикою пропозиції, стверджуючи, що це може мати негативний вплив на інтеграцію мігрантів у шведське суспільство.

Які зараз виплати на повернення додому

Зараз біженці також можуть отримати кошти на повернення в країну свого походження у розмірі 10 тис. крон на дорослу людину та 5 тис. крон на дитину, проте не більш ніж 40 тис. крон на всю родину. Оскільки такі виплати їх не приваблюють, адже торік програмою скористалася лише одна людина, виплати хочуть збільшити.

Як повідомляють у Міністерстві міграції, в країні перебувають 400-500 тис. мігрантів, які вважаються безробітними або мають труднощі із заробітком. Їм виплачують допомогу, що завдає додаткового тиску на бюджет.

"Вони можуть відчути, що життя у Швеції склалося не так, як вони хотіли, що вони застрягли в ізоляції або що ви старші і хочете повернутися до країни, з якої ви родом", — повідомили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд Угорщини видав указ про скасування фінансованого державою притулку для біженців із західної України, залишаючи багатьох без даху над головою. Це пряме порушення законодавства ЄС.

Також ми писали, що влада Німеччини продовжує надавати фінансову підтримку українським громадянам, які отримали тимчасовий захист. Відомо, які суми передбачені у 2024 році.