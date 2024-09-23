Беженцы в Польше — украинцам изменят правила оказания помощи на детей в октябре

Украинские беженцы. Фото: Ukrayina.pl

В Польше с 1 октября ожидаются изменения в государственной программе социальной помощи. Украинским беженцам отменят некоторые дополнительные выплаты на детей.

Об этом говорится в материале на портале Uapl.info.

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Какие выплаты отменят беженцам в октябре

Как отмечается, с 1 октября в Польше стартует новая программа, которая заменит выплату "Семейный опекунский капитал".

В рамках этой программы появятся следующие выплаты:

помощь "Активные в яслях" должна заменить пособие на ясли (до 400 злотых, что примерно равно 4 тыс. грн);

помощь "Активные дома" должна заменить выплату "Семейный опекунский капитал" (12 тыс. злотых — 130 тыс. грн) для второго и каждого последующего ребенка в семье в возрасте 12 — 35 месяцев.

На выплаты "Активные родители" смогут претендовать:

граждане Польши;

граждане стран Евросоюза и Соединенных Штатов;

иностранцы с видом на жительство ("карта побыта"), имеющие доступ к рынку труда.

Однако выплаты не будут предоставлять украинцам, приехавшим в Польшу из-за военных действий. Помощь "Активные в яслях" окажут только при условии:

прибытия в Польшу из-за военных действий;

легального пребывания в Польше как лица со статусом UKR непрерывно не менее 365 дней;

требование касается и ребенка гражданина Украины со статусом UKR.

Условия предоставления выплат на посещение детьми яслей

Помощь будут оказывать для софинансирования расходов по уходу за ребенком в яслях, детском клубе или заведении. Кроме того, средства будут предоставлять семьям, у которых дети ходят в ясли-сад, кружок (из реестра яслей-садов и кружков), находятся на попечении воспитателя (в заведениях из перечня).

Выплаты будут предоставлять до завершения учебного года до достижения ребенком трехлетнего возраста. При наличии у ребенка проблем с освоением дошкольного образования, выплата будет продлена до конца учебного года, до достижения ребенком четырех лет.

Сумма финансовой помощи:

1,5 тыс. злотых (15 тыс. гривен) в месяц;

1,9 тыс. злотых в месяц (19 тыс. гривен), при наличии у ребенка инвалидности и если требует постоянного постороннего ухода.

Выплата может не превышать сумму, оплачиваемую родителями за пребывание в яслях или другом учреждении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Швейцарии планируется внедрение платежной системы для беженцев, основанной на специальных дебетовых картах. В настоящее время обсуждается возможность введения этого платежного средства на всей территории страны.

Также мы писали, что в ряде европейских стран продолжают вносить изменения в программы поддержки украинских беженцев. Целью таких решений становится адаптация помощи к изменяющейся ситуации и оптимизация расходов национальных бюджетов. Есть случаи, когда условия для украинцев ухудшают по просьбе украинской власти.