Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У поліції попередили про шахрайство з пенсіями: як не втратити гроші

У поліції попередили про шахрайство з пенсіями: як не втратити гроші

Ua ru
Дата публікації: 16 травня 2026 17:35
Українцям повідомили про небезпечну шахрайську схему: до чого тут пенсії
Пенсіонерка з телефоном, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні почастішали випадки онлайн-шахрайства, жертвами якого стають пенсіонери. Аферисти обдурюють людей похилого віку, обіцяючи підвищити виплати. Також їх переконують у тому, що у нарахуваннях відбулися зміни.

Про це йдеться у публікації на сайті Головного управління Нацполіції в Одеській області, передає Новини.LIVE

Як працюють шахраї

За словами начальника 1-го сектору кіберполіції в Одеській області, капітана поліції Богдана Крижанівського фейкові повідомлення від зловмисників надходят у:

  • соціальних мережах;
  • месенджерах;
  • рекламних оголошеннях.

Вони пишуть про "оновлені правила" та "додаткові виплати", які нібито можна отримати відкривши посилання та заповнивши анкету. 

Інформацію аферисти надсилають від імені державної структури. Наприклад, імітують повідомлення від Пенсійного фонду України (ПФУ), копіюючи офіційнй логотипи та користуються схожими формулюваннями.  Однак усі такі посилання ведуть на фішингові сайти, які зовні нагадують офіційні державні ресурси. Коли користувач заповнює анкету, то вводить:

Читайте також:
  • персональні дані;
  • реквізити банківських карток; 
  • вказує одноразові SMS-коди.

"У результаті ця інформація потрапляє до зловмисників, які можуть отримати доступ до рахунків і здійснювати несанкціоновані списання коштів", — пояснив Крижанівський. 

Що робити українцям

У поліції просять громадян ігнорувати підозрілу інформацію та слідувати базовим правилам безпеки: користуватися лише офіційними сайтами державних установ, не відкривати сумнівні посилання, не вводити банківські дані на сторонніх ресурсах і не передавати одноразові коди підтвердження.

Як повідомляли Новини.LIVE, шахраї видурють гроші з українців від імені СБУ. Аферисти погрожують людям  кримінальними справами за нібито роботу на російських окупантів. Своїм жертвам вони навіть надсилають підроблені судові повістки. Та згодом пропонують заплатити гроші й "закрити" проблему. 

Також Новини.LIVE писали, як безпечно купувати товари онлайн і не втратити гроші. Важливо знати, що в інтернеті є багато фейкових онлайн-магазинів, які видають себе за відомі бренди. Тож користувачі мають дотримуватися простих правил, які допоможуть розкрити аферистів. 

пенсіонери шахрайство Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації