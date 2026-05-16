Українцям повідомили про небезпечну шахрайську схему: до чого тут пенсії

В Україні почастішали випадки онлайн-шахрайства, жертвами якого стають пенсіонери. Аферисти обдурюють людей похилого віку, обіцяючи підвищити виплати. Також їх переконують у тому, що у нарахуваннях відбулися зміни.

Про це йдеться у публікації на сайті Головного управління Нацполіції в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Як працюють шахраї

За словами начальника 1-го сектору кіберполіції в Одеській області, капітана поліції Богдана Крижанівського фейкові повідомлення від зловмисників надходят у:

соціальних мережах;

месенджерах;

рекламних оголошеннях.

Вони пишуть про "оновлені правила" та "додаткові виплати", які нібито можна отримати відкривши посилання та заповнивши анкету.

Інформацію аферисти надсилають від імені державної структури. Наприклад, імітують повідомлення від Пенсійного фонду України (ПФУ), копіюючи офіційнй логотипи та користуються схожими формулюваннями. Однак усі такі посилання ведуть на фішингові сайти, які зовні нагадують офіційні державні ресурси. Коли користувач заповнює анкету, то вводить:

персональні дані;

реквізити банківських карток;

вказує одноразові SMS-коди.

"У результаті ця інформація потрапляє до зловмисників, які можуть отримати доступ до рахунків і здійснювати несанкціоновані списання коштів", — пояснив Крижанівський.

Що робити українцям

У поліції просять громадян ігнорувати підозрілу інформацію та слідувати базовим правилам безпеки: користуватися лише офіційними сайтами державних установ, не відкривати сумнівні посилання, не вводити банківські дані на сторонніх ресурсах і не передавати одноразові коди підтвердження.

