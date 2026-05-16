Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В полиции предупредили о мошенничестве с пенсиями: как не потерять деньги

В полиции предупредили о мошенничестве с пенсиями: как не потерять деньги

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 17:35
Украинцам сообщили об опасной мошеннической схеме: при чем здесь пенсии
Пенсионерка с телефоном, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине участились случаи онлайн-мошенничества, жертвами которого становятся пенсионеры. Аферисты обманывают пожилых людей, обещая повысить выплаты. Также их убеждают в том, что в начислениях произошли изменения.

Об этом говорится в публикации на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Как работают мошенники

По словам начальника 1-го сектора киберполиции в Одесской области, капитана полиции Богдана Крыжановского, фейковые сообщения от злоумышленников поступают в:

  • социальных сетях;
  • мессенджерах;
  • рекламных объявлениях.

Они пишут об "обновленных правилах" и "дополнительных выплатах", которые якобы можно получить открыв ссылку и заполнив анкету.

Информацию аферисты присылают от имени государственной структуры. Например, имитируют сообщения от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), копируя официальные логотипы и пользуются похожими формулировками. Однако все такие ссылки ведут на фишинговые сайты, которые внешне напоминают официальные государственные ресурсы. Когда пользователь заполняет анкету, то вводит:

Читайте также:
  • персональные данные;
  • реквизиты банковских карточек;
  • указывает одноразовые SMS-коды.

"В результате эта информация попадает к злоумышленникам, которые могут получить доступ к счетам и осуществлять несанкционированные списания средств", — пояснил Крыжановский.

Что делать украинцам

В полиции просят граждан игнорировать подозрительную информацию и следовать базовым правилам безопасности: пользоваться только официальными сайтами государственных учреждений, не открывать сомнительные ссылки, не вводить банковские данные на сторонних ресурсах и не передавать одноразовые коды подтверждения.

Как сообщали Новини.LIVE, мошенники выманивают деньги у украинцев от имени СБУ. Аферисты угрожают людям уголовными делами за якобы работу на российских оккупантов. Своим жертвам они даже присылают поддельные судебные повестки. Но впоследствии предлагают заплатить деньги и "закрыть" проблему.

Также Новини.LIVE писали, как безопасно покупать товары онлайн и не потерять деньги. Важно знать, что в интернете есть много фейковых онлайн-магазинов, которые выдают себя за известные бренды. Поэтому пользователи должны придерживаться простых правил, которые помогут раскрыть аферистов.

пенсионеры мошенничество Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации