Украинцам сообщили об опасной мошеннической схеме: при чем здесь пенсии

Пенсионерка с телефоном, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине участились случаи онлайн-мошенничества, жертвами которого становятся пенсионеры. Аферисты обманывают пожилых людей, обещая повысить выплаты. Также их убеждают в том, что в начислениях произошли изменения.

Об этом говорится в публикации на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Как работают мошенники

По словам начальника 1-го сектора киберполиции в Одесской области, капитана полиции Богдана Крыжановского, фейковые сообщения от злоумышленников поступают в:

социальных сетях;

мессенджерах;

рекламных объявлениях.

Они пишут об "обновленных правилах" и "дополнительных выплатах", которые якобы можно получить открыв ссылку и заполнив анкету.

Информацию аферисты присылают от имени государственной структуры. Например, имитируют сообщения от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), копируя официальные логотипы и пользуются похожими формулировками. Однако все такие ссылки ведут на фишинговые сайты, которые внешне напоминают официальные государственные ресурсы. Когда пользователь заполняет анкету, то вводит:

Читайте также:

персональные данные;

реквизиты банковских карточек;

указывает одноразовые SMS-коды.

"В результате эта информация попадает к злоумышленникам, которые могут получить доступ к счетам и осуществлять несанкционированные списания средств", — пояснил Крыжановский.

Что делать украинцам

В полиции просят граждан игнорировать подозрительную информацию и следовать базовым правилам безопасности: пользоваться только официальными сайтами государственных учреждений, не открывать сомнительные ссылки, не вводить банковские данные на сторонних ресурсах и не передавать одноразовые коды подтверждения.

Как сообщали Новини.LIVE, мошенники выманивают деньги у украинцев от имени СБУ. Аферисты угрожают людям уголовными делами за якобы работу на российских оккупантов. Своим жертвам они даже присылают поддельные судебные повестки. Но впоследствии предлагают заплатить деньги и "закрыть" проблему.

Также Новини.LIVE писали, как безопасно покупать товары онлайн и не потерять деньги. Важно знать, что в интернете есть много фейковых онлайн-магазинов, которые выдают себя за известные бренды. Поэтому пользователи должны придерживаться простых правил, которые помогут раскрыть аферистов.