Украинцам сообщили об опасной мошеннической схеме: при чем здесь пенсии

В полиции предупредили о мошенничестве с пенсиями: как не потерять деньги
В Украине участились случаи онлайн-мошенничества, жертвами которого становятся пенсионеры. Аферисты обманывают пожилых людей, обещая повысить выплаты. Также их убеждают в том, что в начислениях произошли изменения.
Об этом говорится в публикации на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.
Как работают мошенники
По словам начальника 1-го сектора киберполиции в Одесской области, капитана полиции Богдана Крыжановского, фейковые сообщения от злоумышленников поступают в:
- социальных сетях;
- мессенджерах;
- рекламных объявлениях.
Они пишут об "обновленных правилах" и "дополнительных выплатах", которые якобы можно получить открыв ссылку и заполнив анкету.
Информацию аферисты присылают от имени государственной структуры. Например, имитируют сообщения от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), копируя официальные логотипы и пользуются похожими формулировками. Однако все такие ссылки ведут на фишинговые сайты, которые внешне напоминают официальные государственные ресурсы. Когда пользователь заполняет анкету, то вводит:
- персональные данные;
- реквизиты банковских карточек;
- указывает одноразовые SMS-коды.
"В результате эта информация попадает к злоумышленникам, которые могут получить доступ к счетам и осуществлять несанкционированные списания средств", — пояснил Крыжановский.
Что делать украинцам
В полиции просят граждан игнорировать подозрительную информацию и следовать базовым правилам безопасности: пользоваться только официальными сайтами государственных учреждений, не открывать сомнительные ссылки, не вводить банковские данные на сторонних ресурсах и не передавать одноразовые коды подтверждения.
