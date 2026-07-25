Новий платіж за управління багатоквартирним будинком: для кого запровадили послугу

Квитанція за комунальні послуги, світло у квартирі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Жителям деяких багатоквартирних будинків у Києві надсилають платіжки за комунальні послуги з новим рядком. Йдеться про послугу "Управління багатоквартирним будинком", яку мають оплачувати в будинках, у яких співвласники не створили ОСББ та не визначили самостійно форму управління.

Про це передає Новини.LIVE з посиланням Судово-юридичну газету.

Від чого залежить вартість послуги

Зміни, після яких оновилися платіжки, відбулися ще навесні. Передував цьому конкурс, під час якого міською владою були визначені керуючі компанії для укладання договорів з:

переліком послуг;

порядком їх надання;

вартістю.

Нову послугу нараховують лише будинкам, управителів яких було визначено за результатами конкурсу.

За урядовими нормативами, тариф включає:

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прибирання місць загального користування та прибудинкової території (якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності співвласників);

санітарно-технічне обслуговування;

технічне утримання внутрішньобудинкових інженерних мереж і ліфтів;

оплату електроенергії для освітлення під'їздів;

забезпечення роботи спільного майна;

поточні ремонти.

Сторони можуть домовлятися між собою й розирювати список послуг. За Додаткові роботи та їхня вартість визначаються в індивідуальному договорі, який укладають управитель та співвласники конкретного будинку.

Заміна управителя

Мешканці будинку мають право відмовитися від послуг керуючої компанії. Для цього потрібно провести загальні збори та ухвалити рішення про обрання іншого управителя. Також можна спробувати один варіант — створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Як повідомляли Новини.LIVE, для українців не переглядатимуть тарифи на газ та електроенергію. Так, для споживачів 1 кВт-год електроенергії й далі коштуватиме 4,32 гривень, тоді як кубометр природного газу — 7,96 гривень. Натомість холодне водопостачання та водовідведення у деяких містах стануть дорожчими.

Також Новини.LIVE розповідали, що у громадян, які оформлюють житлові субсидії на оплату природного газу, іноді можуть вимагати додатку довідку від Нафтогазу. Йдеться про документ, який засвідчує відсутніть заборгованості. Його наявність є обов’язковою для деяких споживачів.