Новый платеж за управление многоквартирным домом: для кого ввели эту услугу

Квитанция за коммунальные услуги, свет в квартире. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жителям некоторых многоквартирных домов в Киеве присылают счета за коммунальные услуги с новой строкой. Речь идет об услуге "Управление многоквартирным домом", которую должны оплачивать в домах, в которых совладельцы не создали ОСМД и не определили самостоятельно форму управления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

От чего зависит стоимость услуги

Изменения, после которых обновились платежки, произошли еще весной. Этому предшествовал конкурс, в ходе которого городскими властями были определены управляющие компании для заключения договоров с:

перечнем услуг;

порядком их оказания;

стоимостью.

Новую услугу начисляют только тем домам, управляющие которых были определены по результатам конкурса.

Согласно правительственным нормативам, тариф включает:

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уборку мест общего пользования и придомовой территории (если земельный участок находится в совместной собственности совладельцев);

санитарно-техническое обслуживание;

техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и лифтов;

оплату электроэнергии для освещения подъездов;

обеспечение функционирования общего имущества;

текущие ремонты.

Стороны могут договариваться между собой и расширять перечень услуг. Дополнительные работы и их стоимость определяются в индивидуальном договоре, который заключают управляющий и совладельцы конкретного дома.

Смена управляющего

Жильцы дома имеют право отказаться от услуг управляющей компании. Для этого необходимо провести общее собрание и принять решение об избрании другого управляющего. Также можно попробовать другой вариант — создать объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Как сообщали Новини.LIVE, для украинцев тарифы на газ и электроэнергию пересматриваться не будут. Так, для потребителей 1 кВт·ч электроэнергии по-прежнему будет стоить 4,32 гривны, а кубометр природного газа — 7,96 гривны. Зато холодное водоснабжение и водоотведение в некоторых городах подорожают.

Также Новини.LIVE сообщали, что у граждан, оформляющих жилищные субсидии на оплату природного газа, иногда могут потребовать приложить справку от Нафтогаза. Речь идет о документе, подтверждающем отсутствие задолженности. Его наличие является обязательным для некоторых потребителей.