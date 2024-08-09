Пенсії та зарплати під загрозою — Гетманцев попередив про непопулярні рішення

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) наростив доходи за останні шість місяців. Показник вищий на 8,6%, або 8,2 млрд гривень, проти аналогічного періоду 2023 року.

Такі дані навів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Причини зростання доходів ПФУ у 2024 році

За інформацією Гетманцева, дохід Пенсійного фонду за останні пів року сягнув 481,5 млрд гривень.

Надходження відбулися за рахунок таких джерел:

від сплати із заробітних плат Єдиного соцвнеску (на 13,1% більше або 33,9 млрд гривень) — 292,9 млрд гривень;

трансферту з держбюджету (менше на 1% або 1,3 млрд гривень) — 143,1 млрд гривень.

За словами голови фінансового комітету, основним драйвером зростання доходів Пенсійного фонду у 2024 році стало покращення зайнятості і підвищення рівня заробітних плат. Це трансформувалося у збільшення доходів ПФУ від ЄСВ на загальнообов’язкове пенсійне та соціальне страхування.

Він зазначив, що за даними НБУ, складна ситуація на ринку праці зумовила поліпшення зайнятості, зокрема шляхом більшого залучення жінок, та стимулювання зростання заробітних плат. У першому кварталі року у середньому реальні зарплати зросли на 17,7% проти минулого року. Також високі темпи зростання зарплат збереглися у другому кварталі. Обсяги сплати ЄСВ з боку приватного сектору у реальному вимірі у квітні та травні зросли на 20% проти 2023-го.

Графіка. Джерело: ПФУ

Ризики для подальших фінансових надходжень

Гетманцев зауважив, що суттєвим ризиком для доходів Пенсійного фонду залишається невизначеність із фінансуванням військових видатків до кінця 2024 року, зокрема видатків на грошове забезпечення в ЗСУ із нарахуваннями.

"Тим більше, що план надходжень від ЄСВ не набагато, але не виконується від початку року. Це вкотре підкреслює комплексність питання покриття розриву у видатках на сектор безпеки і оборони, яке тягне за собою низку викликів і складних рішень, які потрібно буде ухвалювати", — додав він, натякаючи на підвищення податків в країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українська влада підвищила мінімальні пенсійні виплати для кількох категорій громадян. Відомо, як змінилися суми та коли чекати наступного підвищення.

Раніше ми писали, що в Україні військові пенсіонери можуть отримувати надбавки до пенсійних виплат. Одна з таких доплат можлива у разі утримання непрацездатних членів сім'ї.