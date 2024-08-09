Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В ПФУ выросли доходы — какое влияние от повышения зарплат arrow

В ПФУ выросли доходы — какое влияние от повышения зарплат

9 августа 2024 12:14
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии и зарплаты под угрозой — Гетманцев предупредил о непопулярных решениях
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) нарастил доходы за последние шесть месяцев. Показатель выше на 8,6%, или 8,2 млрд гривен, против аналогичного периода 2023 года.

Такие данные привел глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

Читайте также:

Причины роста доходов ПФУ в 2024 году

По информации Гетманцева, доход Пенсионного фонда за последние полгода составил 481,5 млрд гривен.

Поступления пришли за счет следующих источников:

  • от уплаты из заработных плат Единого соцвзноса (на 13,1% больше или 33,9 млрд гривен) — 292,9 млрд гривен;
  • трансферта из госбюджета (менее на 1% или 1,3 млрд гривен) — 143,1 млрд гривен.

По словам главы финансового комитета, основным драйвером роста доходов Пенсионного фонда в 2024 году стало улучшение занятости и повышение уровня заработных плат. Это трансформировалось в увеличение доходов ПФУ от ЕСВ в общеобязательное пенсионное и социальное страхование.

Он отметил, что по данным НБУ, сложная ситуация на рынке труда обусловила улучшение занятости, в частности путем большего привлечения женщин, и стимулировала рост заработных плат. В первом квартале года в среднем реальные зарплаты выросли на 17,7% по сравнению с прошлым годом. Также высокие темпы роста зарплат сохранились во втором квартале. Объемы уплаты ЕСВ со стороны частного сектора в реальном измерении в апреле и мае выросли на 20% по сравнению с 2023 годом.

 

Пенсионный фонд зарплаты
Графика. Источник: ПФУ

Риски для дальнейших финансовых поступлений

Гетманцев отметил, что существенным риском для доходов Пенсионного фонда остается неопределенность с финансированием военных расходов до конца 2024 года, в частности расходов на денежное довольствие в ВСУ с начислениями.

"Тем более, что план поступлений от ЕСВ не намного, но не выполняется с начала года. Это еще раз подчеркивает комплексность вопроса покрытия разрыва в расходах на сектор безопасности и обороны, влекущий ряд вызовов и сложных решений, которые нужно будет принимать", — добавил он, намекая на повышение налогов в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские власти повысили минимальные пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Известно, как изменились суммы и когда ждать дальнейшего повышения.

Ранее мы писали, что в Украине военные пенсионеры могут получать надбавки к пенсионным выплатам. Одна из таких доплат возможна при содержании нетрудоспособных членов семьи.

госбюджет зарплаты ВСУ налоги ПФУ Даниил Гетманцев деньги финансы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

12:59 Мощный удар от HIMARS — ВСУ показали эффектное видео уничтожение оккупантов в Запорожской области

12:57 Разбитая техника и трупы российских солдат — в сети показали последствия боев в Курской области

Срочная новость

12:53 Ракетный удар по супермаркету в Константиновке – количество жертв резко возросло

12:51 В воду лучше не заходить – на пляже Одессы обнаружили пятна мазута

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

12:49 НАБУ изучит тендеры на ремонт "Охматдета"

12:41 Топ-менеджмент Полтавского ГОКа подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых

12:37 "Двойной агент" помог СБУ задержать российскую резидентку, координировавшую поджоги техники ВСУ

12:33 Как накажут украинцев в случае отсутствия военно-учетного документа при проверке ТЦК

12:31 Олимпийский чемпион из США госпитализирован из-за болезни

12:59 Мощный удар от HIMARS — ВСУ показали эффектное видео уничтожение оккупантов в Запорожской области

12:57 Разбитая техника и трупы российских солдат — в сети показали последствия боев в Курской области

Срочная новость

12:53 Ракетный удар по супермаркету в Константиновке – количество жертв резко возросло

12:51 В воду лучше не заходить – на пляже Одессы обнаружили пятна мазута

12:49 НАБУ изучит тендеры на ремонт "Охматдета"

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

12:41 Топ-менеджмент Полтавского ГОКа подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых

12:37 "Двойной агент" помог СБУ задержать российскую резидентку, координировавшую поджоги техники ВСУ

12:33 Как накажут украинцев в случае отсутствия военно-учетного документа при проверке ТЦК

12:31 Олимпийский чемпион из США госпитализирован из-за болезни

12:28 Несмотря на уменьшение браков, Одесчина остается в лидерах

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

8 августа 2024

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд