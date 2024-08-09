Пенсии и зарплаты под угрозой — Гетманцев предупредил о непопулярных решениях

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) нарастил доходы за последние шесть месяцев. Показатель выше на 8,6%, или 8,2 млрд гривен, против аналогичного периода 2023 года.

Такие данные привел глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

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Причины роста доходов ПФУ в 2024 году

По информации Гетманцева, доход Пенсионного фонда за последние полгода составил 481,5 млрд гривен.

Поступления пришли за счет следующих источников:

от уплаты из заработных плат Единого соцвзноса (на 13,1% больше или 33,9 млрд гривен) — 292,9 млрд гривен;

трансферта из госбюджета (менее на 1% или 1,3 млрд гривен) — 143,1 млрд гривен.

По словам главы финансового комитета, основным драйвером роста доходов Пенсионного фонда в 2024 году стало улучшение занятости и повышение уровня заработных плат. Это трансформировалось в увеличение доходов ПФУ от ЕСВ в общеобязательное пенсионное и социальное страхование.

Он отметил, что по данным НБУ, сложная ситуация на рынке труда обусловила улучшение занятости, в частности путем большего привлечения женщин, и стимулировала рост заработных плат. В первом квартале года в среднем реальные зарплаты выросли на 17,7% по сравнению с прошлым годом. Также высокие темпы роста зарплат сохранились во втором квартале. Объемы уплаты ЕСВ со стороны частного сектора в реальном измерении в апреле и мае выросли на 20% по сравнению с 2023 годом.

Графика. Источник: ПФУ

Риски для дальнейших финансовых поступлений

Гетманцев отметил, что существенным риском для доходов Пенсионного фонда остается неопределенность с финансированием военных расходов до конца 2024 года, в частности расходов на денежное довольствие в ВСУ с начислениями.

"Тем более, что план поступлений от ЕСВ не намного, но не выполняется с начала года. Это еще раз подчеркивает комплексность вопроса покрытия разрыва в расходах на сектор безопасности и обороны, влекущий ряд вызовов и сложных решений, которые нужно будет принимать", — добавил он, намекая на повышение налогов в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские власти повысили минимальные пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Известно, как изменились суммы и когда ждать дальнейшего повышения.

Ранее мы писали, что в Украине военные пенсионеры могут получать надбавки к пенсионным выплатам. Одна из таких доплат возможна при содержании нетрудоспособных членов семьи.