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У ПФУ стартували виплати до Дня Незалежності — хто отримає і які суми

16 серпня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Гроші до Дня Незалежності — у ПФУ почали виплачувати допомогу
Українці на святі. Фото: ukrinform.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) стартували виплати одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Зокрема, кошти отримають ветерани війни.

Про це йдеться у повідомленні ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій області.

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Як зазначають у фонді, виплати коштів, присвячені державному святу, здійснюються на основі постанови уряду від 27 грудня 2023 року №1396.

Ветеранам-пенсіонерам спеціально звертатися до ПФУ не потрібно, адже грошову допомогу виплатять разом із пенсією.

Водночас ветеранам війни, які досі несуть військову службу та не є пенсіонерами, кошти відправлять на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де вони несуть службу. Ця категорія має написати заяви, які прийматимуть до 1 жовтня 2024 року.

Тим громадянам, які мають право на допомогу, не є людьми пенсійного віку та не проходять службу, виплату здійснять за адресами проживання на поточні рахунки в уповноважених банках.

 

грошова допомога
Виплати для ветеранів. Джерело: ПФУ

Розміри допомоги до 24 серпня

Кошти до Дня Незалежності України призначені для особливих категорій громадян. Зокрема, для жертв нацистських переслідувань, ветеранів, а також тих, хто має особливі заслуги.

Суми виплат різні, залежать від категорії громадян — від 450 до 3,1 тис. гривень.

  • учасникам війни, колишнім вʼязням концтаборів та гетто, особам, яких примусово вивезли на роботи, виплатять по 450 грн;
  • членам сімей загиблих ветеранів війни та деяким іншим категоріям — 650 гривень;
  • учасникам бойових дій, постраждалим учасників Революції Гідності та колишнім неповнолітнім вʼязням концтаборів — 1 тис. гривень;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни третьої групи — 2,7 тис. гривень;
  • особам з інвалідністю, отриманої в рамках війни другої групи — 2,9 тис. гривень;
  • тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам з першою групою інвалідності внаслідок війни — по 3,1 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, УВКБ ООН третій рік поспіль надає багатоцільову грошову допомогу вразливим категоріям громадян, які опинилися в складних обставинах через агресію РФ. Відомо, в яких регіонах можна зареєструватися та відстежити, де працюють мобільні групи для подання заявок.

Також ми писали, що благодійний фонд Карітас надає грошову допомогу на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Кошти нададуть у рамках проєкту Гуманітарна допомога для громадян, які постраждали від війни в Україні.

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