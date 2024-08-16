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В ПФУ стартовали выплаты ко Дню Независимости — кто получит и какие суммы

16 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Деньги ко Дню Независимости - в ПФУ начали выплачивать помощь
Украинцы на празднике. Фото: ukrinform.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) стартовали выплаты единовременной помощи ко Дню Независимости Украины. В частности, средства получат ветераны войны.

Об этом говорится в сообщении ГУ Пенсионного фонда Винницкой области.

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Как отмечают в фонде, выплаты средств, посвященные государственному празднику, производятся на основе постановления правительства от 27 декабря 2023 года №1396.

Ветеранам-пенсионерам специально обращаться в ПФУ не нужно, ведь денежную помощь выплатят вместе с пенсией.

В то же время ветеранам войны, которые до сих пор несут военную службу и не являются пенсионерами, средства отправят на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где они несут службу. Эта категория должна написать заявления, принимаемые до 1 октября 2024 года.

Тем гражданам, которые имеют право на пособие, не являются людьми пенсионного возраста и не проходят службу, выплата будет произведена по адресам проживания на текущие счета в уполномоченных банках.

 

денежная помощь
Выплаты для ветеранов. Источник: ПФУ

Размеры пособия до 24 августа

Средства ко Дню Независимости Украины предназначены для особых категорий граждан. В частности, для жертв нацистских преследований, ветеранов, а также для тех, кто имеет особые заслуги.

Суммы выплат разные, зависят от категории граждан — от 450 до 3,1 тыс. гривен.

  • участникам войны, бывшим узникам концлагерей и гетто, лицам, принудительно вывезенным на работы, выплатят по 450 грн;
  • членам семей погибших ветеранов войны и некоторым другим категориям — 650 гривен;
  • участникам боевых действий, пострадавшим участников Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей — 1 тыс. гривен;
  • лицам с инвалидностью в результате войны третьей группы — 2,7 тыс. гривен;
  • лицам с инвалидностью, полученной в рамках войны второй группы — 2,9 тыс. гривен;
  • тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лицам с первой группой инвалидности в результате войны — по 3,1 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, УВКБ ООН третий год подряд оказывает многоцелевую денежную помощь уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за агрессии РФ. Известно, в каких регионах можно зарегистрироваться и отследить, где работают мобильные группы для подачи заявок.

Также мы писали, что благотворительный фонд Каритас оказывает денежную помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.

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