Пенсія Сергія Ківалова — скільки отримує колишній регіонал після перерахунку виплат

Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Колишньому члену "Партії регіонів" та народному депутату Сергію Ківалову перерахували пенсію та позбавили аномально високої виплати. Попри це, держава виплачує йому пенсію, розмір якої перевищує середній показник по країні.

Про це пише видання OBOZ.UA.

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Як стало відомо журналістам, наразі держава йому виплачує трохи більше за 51 тис. гривень. Раніше розмір його пенсії становив 246 тис. гривень щомісяця, однак знизився після того, як до цієї виплати застосували понижувальний коефіцієнт.

Чому у Ківалова була аномально велика пенсія

Ще у 2020 році Ківалов отримував пенсію у 14 тис. гривень, але усе змінилося, коли Пенсійний фонд України (ПФУ) перерахував його виплату. Колишній депутат, зокрема, посилався на норму закону "Про статус народного депутата", завдяки якій держава встановлювала пенсію в розмірі до 90% зарплати працюючого парламентаря. Але в новій редакції цієї норми вже не було, тому зараз народні депутати йдуть на пенсію на підставі загальних правил, як і пересічні громадяни.

ПФУ у перерахунку відмовив, хоча Ківалов стверджував, що став пенсіонером у 2014 році, тож має право на спецвиплати. Довести свою позицію він вирішив в Одеському окружному адміністративному суді та надав довідку про зарплату народного депутата-голови комітету в розмірі 44,1 тис. гривень, а також довідку з Міжнародного гуманітарного університету.

Він хотів, щоби Пенсійний фонд врахував усі його доходи під час розрахунку пенсії. Щоби точно отримати бажане, Ківалов підвищив собі виплату в університеті з 84,7 тис. гривень до 442,7 тис. гривень.

Суддя підтримав позов Ківалова та зобов'язав ПФУ перерахувати виплати. В держоргані врахували усі доходи та підвищили пенсію у 17 разів.

Раніше ми розповідали, що у травні 2025 року деякі пенсіонери ризикують втратити частину своїх виплат. Це стосується українців, які порушили одну вимогу під час виходу на пенсію.

Також ми писали, що в Україні щороку підвищують страховий стаж, який враховується під час обчислення пенсій. Але українці, які не встигли набути необхідної кількості років, не залишаться без виплат.