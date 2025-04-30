Пенсии в Украине — кто имеет право на выплату 4,7 тыс. грн в 2025 году

Пожилая женщина в парке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине граждане имеют право обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой переоформления пенсии в случае смерти одного из супругов. Речь идет о переходе на пенсию по случаю потери кормильца, что предусматривает в некоторых случаях выплату в не менее 4,7 тыс. грн в 2025 году.

Об этом сообщили представители ПФУ на странице в Facebook.

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В одном из комментариев в соцсети 67-летняя гражданка обратилась с просьбой объяснить особенности переоформления пенсии умершего мужа после пяти лет со дня его смерти.

"Мне 67 лет. Имею ли я право на переоформление пенсии умершего мужа по истечении пяти лет со дня его смерти? Прошу предоставить разъяснения о возможности оформления пенсии", — говорится в обращении.

Представитель Пенсионного фонда сообщил, что в таком случае гражданка может переоформить на себя пенсию мужа, обратившись в отделение ПФУ. Из документов нужно будет предоставить следующие:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код супруги;

свидетельство о браке;

свидетельство о смерти супруга;

справку о том, что женщина находилась на его содержании.

В ПФУ посоветовали обратить внимание на то, что в таком случае предусматривается отказ от пенсии по возрасту. Также граждане могут сделать выбор в зависимости от размера пенсии.

"Имейте в виду: если женщина уже получает пенсию по возрасту, то от нее придется отказаться, чтобы перейти на пенсию по потере кормильца. Совмещать обе выплаты нельзя — выберите более выгодную", — сообщил работник фонда.

На какие суммы могут рассчитывать родные умершего

По правилам, на одного члена семьи погибшего назначается 50% размера пенсии, которую получал бы по возрасту умерший. В случае, если нетрудоспособных родных двое и более (например, жена с ребенком), то 100% пенсии умершего будет распределено в равных частях.

Выплаты будут происходить до тех пор, пока человек не станет трудоспособным. Как исключение — лица с инвалидностью и люди, которым более 60 лет.

В случае, если умерший был военным, то жена сможет рассчитывать от 30 до 70% его денежного обеспечения, однако не менее чем два прожиточных минимума. В 2025 году показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 грн. Таким образом, речь идет о сумме в 4722 грн.

Скриншот. Источник: ПФУ

Ранее мы рассказывали, кому из украинцев выплачивают пенсию в более 200 тыс. грн. Лишь единицы получают право на такие выплаты.

Также мы писали, что в мае текущего года некоторым пенсионерам грозит потеря части своих выплат. Это касается тех, кто нарушил одно из требований при выходе на заслуженный отдых.