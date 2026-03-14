Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У ПФУ пояснили, як робити пожертви на пенсію УБД

У ПФУ пояснили, як робити пожертви на пенсію УБД

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 08:45
У ПФУ пояснили, як робити пожертви на пенсію УБД
Людина у військовій формі кладе гроші в кишеню. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні існує меценатська пенсія — це коли громадяни вносять гроші на рахунок конкретної людини у ПФУ. У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Закарпатській області пояснили чи можна робити благодійну пенсійну пожертву учаснику бойових дій (УБД), якому держава виплачує пенсію з інвалідності.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про благодійні внески для УБД

Як випливає з повідомлення ПФУ, на доступність пенсійних пожертв не впливає вид пенсії, розмір та те, коли пенсіонеру призначили виплати. Щоб зробити пожертву, меценат може скористатись послугами вебпорталу електронних послуг ПФУ (без авторизації, без внесення особистих даних того, хто здійснює платіж).

"У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви, тобто пожертви визначеному пенсіонеру, 70% суми спрямовується на виплату самому пенсіонерові, решта (30% суми пожертви) використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 12 березня 2026 року глава держави Володимир Зеленський оголосив, що пенсіонери та інші незахищені категорії населення отримають від держави по 1 500 гривень

Гроші щонайменше 13 млн людей нарахують автоматично, їх отримають ті, хто дійсно відчуває труднощі через низькі доходи. 

Раніше ми розповідали про чергову індексацію пенсійних виплат. За оофіційними даними, виплати пенсіонерів зросли на 12,1%, однак не усі люди отримали підвищення. Ще писали, що ліквідатори аварії на ЧАЕС отримуватимуть оновлені виплати у 2026 році. Відомо, як зміняться їхні пенсії. 

виплати гроші УБД пенсія страховий внесок
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації