У ПФУ пояснили, як робити пожертви на пенсію УБД

В Україні існує меценатська пенсія — це коли громадяни вносять гроші на рахунок конкретної людини у ПФУ. У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Закарпатській області пояснили чи можна робити благодійну пенсійну пожертву учаснику бойових дій (УБД), якому держава виплачує пенсію з інвалідності.

Що відомо про благодійні внески для УБД

Як випливає з повідомлення ПФУ, на доступність пенсійних пожертв не впливає вид пенсії, розмір та те, коли пенсіонеру призначили виплати. Щоб зробити пожертву, меценат може скористатись послугами вебпорталу електронних послуг ПФУ (без авторизації, без внесення особистих даних того, хто здійснює платіж).

"У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви, тобто пожертви визначеному пенсіонеру, 70% суми спрямовується на виплату самому пенсіонерові, решта (30% суми пожертви) використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

